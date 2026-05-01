Actualmente se registran 98 casos positivos de chikungunya y 35 sospechosos

Hábitos como el descacharrado a diario en el hogar, el uso de repelente y la consulta temprana ante síntomas son fundamentales para evitar estas infecciones.

Desde la Dirección General de Epidemiología, el Ministerio de Salud de Jujuy informa a la comunidad que la provincia registra a la fecha un total de 98 casos de fiebre chikungunya mientras se evalúan 35 en carácter de probables y 38 probables por nexo epidemiológico. En tanto, un paciente en edad pediátrica continúa en internación por la infección presentando evolución favorable.

La situación en territorio jujeño, indica que, hasta el momento, las personas con diagnóstico positivo de chikungunya presentan cuadros con manifestaciones leves a moderadas y evolución favorable, contando con seguimiento médico permanente junto a los grupos familiares y/o convivientes.

Respecto a dengue, la provincia registra 1 caso positivo localizado en Perico en la presente temporada, correspondiente a una persona con antecedente de viaje a Bolivia quien cursa la infección de manera estable, sin complicaciones de salud.

Distribución de casos de chikungunya

El último reporte da cuenta de la siguiente situación epidemiológica en Jujuy:

-San Pedro: 40 casos confirmados y 3 probables

-Aguas Calientes: 32 casos confirmados, 8 casos probables y 35 casos probables por nexo

-Perico: 7 casos confirmados

-San Salvador de Jujuy: 6 casos confirmados y 4 probables

-Caimancito: 5 casos confirmados, 17 casos probables y 3 casos probables por nexo

-Libertador General San Martín: 3 casos confirmados y 1 caso probable

-Calilegua: 1 caso confirmado y 2 casos probables

-Vinalito: 1 caso confirmado

-Yuto: 1 caso confirmado

-Pampa Blanca: 1 caso confirmado

-Palma Sola: 1 caso confirmado

Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya

El mosquito Aedes Aegypti, vector que transmite estas infecciones, cumple con su ciclo de vida en el entorno humano. Para evitar que este insecto se críe en nuestra casa es fundamental eliminar cualquier objeto que puede juntar agua como latas, botellas o baldes porque esos elementos sirven como criaderos; también se debe cambiar todos los días el agua de bebederos y floreros, limpiar patios, canaletas y desagües, lavar con cepillo y mantener con tapa los recipientes donde reserva agua y desmalezar patios y terrenos de manera frecuente.

Para prevenir las picaduras, se recomienda usar repelente siguiendo las indicaciones de cada producto, especialmente en personas gestantes; además, usar ropa clara que cubra brazos y piernas, colocar mosquiteros en puertas y ventanas y proteger a bebés con telas mosquiteras. Los repelentes ambientales como tabletas o espirales sirven para reforzar el cuidado dentro del hogar.

La consulta a tiempo es clave

El análisis de casos en Jujuy indica que la mayoría de las personas con chikungunya presenta dolor en las articulaciones, dolor muscular, dolor de cabeza y fiebre. Ante estos síntomas, es importante consultar de inmediato. En el sistema público, se puede acudir al CAPS, Nodo u hospital más cercano o realizar una consulta virtual todos los días de 8 a 20 horas en https://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/