Acto por la gesta de Malvinas en San Pedro de Jujuy

Esta mañana en la plaza central de la ciudad de San Pedro de Jujuy, se realizó el acto oficial para recordar la gesta del 2 de abril de 1982 al recuperar nuestras Islas Malvinas.

Participaron del mismo autoridades municipales, del Ejercito, de la Policía de la Provincia, ex Combatientes de Malvinas y familiares de caídos durante el conflicto bélico.

Se realizaron el izamiento de la Enseña Patria y la Libertad Civil, la entonación del Himno Nacional, colocación de ofrendas florales y la invocación religiosa a la fecha. Además de los discursos alusivos a la fecha.

Para recordad la gesta el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy Marcelo Castro dijo, “como todo pueblo o nación tiene sus historias, héroes y próceres, nuestra provincia los tiene San Pedro también, es por ello que es importante que recordemos y valoremos como se lo merecen porque son verdaderos héroes que dejaron a sus familias y fueron a luchar por nosotros los argentinos y no regresaron”.

Para terminar Castro remarcó, “como todos los años, en esta época en el 2 de abril acompañamos a los familiares y veteranos de Malvinas, ya que en estas fechas nosotros, los argentinos aprendimos lo duro que es una guerra y lo difícil que es defender la soberanía y fundamentalmente recordar a los héroes sampedreños caídos en Malvinas, así también que la comunidad conozca a aquellos que participaron pero que hoy, gracias a Dios, están presentes y los niños puedan conocerlos y tratarlos como los héroes que son vale, recordar que la Municipalidad de San Pedro y la Secretaria de Modernización ha realizado un documental en donde los veteranos cuentan en primera personas los relatos vividos”.

Al realizar la invocación religiosa el padre Daniel Baca destacó, “la celebración del 2 de abril coincide con el viernes santo que es la pasión de Cristo que es un día de silencio, de meditación, el Hijo de Dios entrego su vida por nosotros. No hay amor más grande que el de dar la vida por los otros, al igual que los inocentes jóvenes de Malvinas que fueron víctimas de esta guerra y de la misma manera entregaron la vida por un ideal, la jura de la bandera para los soldados no es solamente un acto protocolar, sino que realmente creíamos que es importante el servicio de la Patria de dar la vida”.

A su vez Baca mencionó, “el sacrificio de Dios nos dio la redención y perdón de los pecados, pero pienso de que nos ha valido el sacrificio de nuestros hermanos argentinos en Malvinas, pareciera que no hemos podido crecer en justicia, libertad o los derechos de las personas, en la dignidad del trabajo, en tantas cosas que preocupan y duelen, es por ello que todos debemos hacer una reflexión y dar un la vida en lo cotidiano, los trabajos, los valores y tantas cosas que pueden ayudar en el crecimiento del país”.

En el mismo acto el excombatiente Juan Manuel Galeano comentó, “nuestra patria genero héroes desde que decidimos ser independientes como soberanos y nación, muchos preponderantes, otros anónimos o ignorados. Costo mucha sangre y sacrificio para disfrutar de un país libre y soberano, el día de hoy se cumplen 39 años del conflicto sangriento para consolidar la soberanía en el archipiélago del Atlántico Sur, donde están ubicadas las Islas Malvinas y que nos costó la vida de 649 hermanos considerados héroes de la nación, como nuestros antecesores”

A su vez aclaró, “remarcó el termino consolidar ya que, debido a dicha gesta, logramos mantener la soberanía de la Antártida e Islas del Atlántico Sur ante las grandes potencias y organismos internacionales mundiales”.

Referido a los acontecimientos Galeano agregó, “cuando Tacher agredió a nuestro Estado el 20 de marzo de 1982 sin necesidad alguna, el Estado se vio obligado a actuar en legítima defensa. El 1ro de abril del mismo año retomando las Islas Malvinas y quitándoles el único sostén a la flota británica, de haber sido ignorado dicho ataque hubiéramos renunciado al derecho marítimos de nuestros archipiélagos y la Antártida, significando a su vez una renuncia tacita de los derechos soberanos sobre Malvinas. Por otra parte resultamos perjudicados por la destrucción del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) e involucrados con el gabinete de Tacher el gobierno de los Estados Unidos decidió colocar en su lugar a Gran Bretaña y el 5 de noviembre de 1982 en la resolución 27/9 de la Asamblea de las Naciones Unidas, 90 países, incluido Estados Unidos desestimaron la pretensión británica de haber resuelto a su favor la soberanía, con lo cual frustraron el objetivo británico y con este concedieron la victoria a la Argentina, es por ello que hoy las negociaciones continúan y se continua pregonando por la recuperación del territorio que nos pertenece histórica y geopolíticamente, gracias a todo el esfuerzo de nuestros héroes y hermanos, tal vez no nosotros, sino nuestros nietos puedan ver el objetivo por el cual luchamos”.

Para finalizar expresó, “vale recordar a nuestros héroes jujeños caídos que son centinelas de nuestra patria, que no solo viven en el bronce, sino que también en nuestros corazones como Raúl Aristóbulo Farfán, Héctor Hugo Díaz Gómez, Humberto Cesar Alemán, Roberto Antonio Usqueda, Omar Andrés Chaile, Néstor Andrés Oviedo, Fidel Ángel Quispe, Miguel Ángel Ávila, Jorge Rubén Torres, Teodoro Laguna, Justo Mamani, Antenor Sajama, Roberto Enrique Sancho, Fernando Fabián Zarzoso, Ramón Elías Salazar, Gerónimo Delgado, Francisco Vargas.

Relatos de excombatientes de la Guerra de Malvinas



El cabo 2do José Alberto Ordinola relató sobre Malvinas, “es una mezcla de sentimientos, de tristeza y alegría, pero estoy contento de estar vivo y poder rendir honor a aquellos que no pudieron volver. Yo en Malvinas era cabo 2do maquinista y mi función fue en el buque Ara Somellera que estaba de apoyo y rescate de pilotos, además teníamos que llegar a los lugares más restringidos, a nosotros nos caían bombas o ráfagas de ametralladoras en cercanías de las islas, por suerte sin baja en la unidad, los combatientes de dentro de las islas nos comentaban que los elementos que teníamos para combatir no eran adecuados, pero el arrojo y valentía de nuestros compañeros no tenía comparación, se peleó y lucho con el corazón, por el bien de la patria. Eran dos unidades en la cual estaba, la otra unidad fue atacada por helicópteros o aviones y fallecieron 10 tripulantes de dicha unidad y nosotros no teníamos medios para responder a esos ataques, todo sucedía muy rápido y había mucha diferencia en tecnología, pero no obstante siempre dándolo todo, en ese tiempo tomamos conocimiento de lo que es una guerra, nosotros habíamos salido a una prueba al mar y de pronto nos informaron que entramos en guerra y nos dirigíamos a Malvinas y en esos momentos entre en situación y me encomendé a Dios”.

Por otra parte el conscripto Santiago Reyes comentó, “al ser un sobreviviente del General Belgrano siempre recuerdo a los camaradas que quedaron en el Sur en especial a mis compañeros de San Pedro, después de salir de la provincia llegamos allá un 2 de febrero, a partir de ahí tuvimos instrucción de 30 a 40 días que posteriormente nos dieron las instrucciones de recuperar Malvinas, en ningún momentos imaginamos que tendríamos que embarcarnos hacia el Sur, al igual que mi persona la mayoría de mis compañeros teníamos 18 años, el día 2 de abril continuábamos en Punta Alta en donde desembarco Infantería y Ejercito, nosotros luego salimos a navegar, es por ello que al General Belgrano lo hunden el 2 de mayo y fue cuando nosotros en esas aguas heladas algunos nos salvamos en balsas, mi balsa estuvo 36 horas de naufragio, otros entre 20, 25 o 30 horas hasta que nos rescató el ARA Bouchard y nos trasladó a Ushuaia y posteriormente nos trasladaron en avión hasta Bahía Blanca y nos dieron licencia de 12 días. En esa ocasión murieron muchos de nuestros compañeros, es por ello que no se puede cerrar una cicatriz de la envergadura que tuvimos, pero tratamos de recuperarnos y olvidar. La mayoría de los compañeros que volvieron y no pudieron superar dicha situación o no consiguieron trabajos, se suicidaron, es por ello que hoy debemos recodarlos”.