“Activamente”: La Municipalidad impulsa talleres para promover un envejecimiento activo y saludable

Con una nueva jornada realizada en el Centro de Participación Vecinal Santa Ana, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy continúa impulsando el taller “Activamente”, una propuesta destinada a promover la estimulación cognitiva, la recreación y la integración social de los adultos mayores. La iniciativa forma parte de una política activa que se desarrolla en distintos barrios de la ciudad para favorecer un envejecimiento saludable y fortalecer los vínculos comunitarios.

Al respecto, el subdirector de Adultos Mayores, Mario Lamas, destacó la importancia de contar con profesionales especializados para acompañar este proceso, “trabajar con nuestros especialistas, con el personal adecuado, que tiene la empatía para transmitir los mensajes y para dar a conocer al adulto mayor de San Salvador de Jujuy herramientas a través de la recreación, a través del juego y de la parte cognitiva”, expresó.

Asimismo, invitó a quienes aún no participan de estas propuestas a sumarse a los talleres que ofrece el municipio, “invitamos a los adultos mayores para encaminarse a este tipo de canales de aprendizaje y de desarrollo. Pueden acercarse a la Municipalidad, tanto en Alto Comedero como a calle Jorge Newbery 996, y participar de estos talleres a través del juego, a través de consejos, hablar un poco de la familia y los vínculos”, señaló.

Por su parte, la psicóloga integrante del equipo de la Dirección de Adultos Mayores, Claudia Taritolay, explicó que el objetivo principal del taller es estimular las funciones cognitivas y emocionales de los participantes, “nuestro taller se llama Activamente. La idea es trabajar con la estimulación cognitiva, ya que no hay edad para aprender, siempre podemos seguir aprendiendo. El objetivo es tener una mirada integral del adulto mayor, hacerlo participar de esta actividad, estimular la mente, estimular el razonamiento, el lenguaje y la parte emocional; también cómo trabajar el estrés y la ansiedad, porque el estrés hace que nos olvidemos las cosas”, manifestó.

Finalmente, remarcó los beneficios que genera este espacio en la calidad de vida de las personas mayores, “en estos talleres consiguen socializar, la mente se mantiene activa, nos vinculamos, no nos sentimos solos; buscamos la autonomía, el poder venir y estar con ese otro”, concluyó.