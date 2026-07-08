Acreditaron los fondos del Programa «Comer en Casa» para San Salvador de Jujuy, Palpalá y Perico

El Ministerio de Desarrollo Humano informó que ya se encuentra habilitada la acreditación del Programa “Comer en Casa”.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Asistencia Directa, comunicó que este miércoles 8 de julio se concretó la acreditación bancaria del Programa “Comer en Casa”, que corresponde al Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.). El cual está destinado a las personas en condición de vulnerabilidad económica de San Salvador de Jujuy, Palpalá y Perico.

La acreditación de los fondos bancarios se llevó a cabo a través de la modalidad de pago digital en la aplicación de mensajería instantánea para celulares WhatsApp Macro BancoChat. El mismo, se encuentra disponible para la adquisición de productos alimentarios esenciales de la canasta básica.

Estas acciones sociales se enmarcan en las políticas públicas que lleva adelante el Gobierno provincial, con la finalidad de garantizar que los sectores de la población con mayores necesidades de la región Valles accedan a este complemento económico.