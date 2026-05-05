Acreditaron la Tarjeta Alimentar-Ce para personas con celiaquía en Jujuy

Este martes 5 de mayo se acreditó la tarjeta destinada a los titulares del proyecto Alimentar-Ce, que lleva adelante el Plan Social Nutricional Provincial.

El Ministerio de Desarrollo Humano, por medio de la Secretaría de Asistencia Directa, informa que el martes 5 de mayo se llevó a cabo la acreditación de la tarjeta Alimentar-Ce, destinada a los titulares del proyecto Alimentar-Ce, que impulsa el Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.).

Las personas con condición celíaca que pertenecen al programa alimentario pueden comprar productos sin gluten en los comercios adheridos a la red bancaria Cabal, destacando que al momento de realizar las compras deben presentar el documento nacional de identidad.

La acreditación de la tarjeta Alimentar-Ce está destinada a los titulares empadronados en el mencionado programa y para los beneficiarios de nación.

Proyecto Alimentar-Ce en Jujuy

Cabe mencionar que el proyecto Alimentar-Ce, que ejecuta el Ministerio de Desarrollo Humano, tiene el objetivo de brindar la asistencia alimentaria y el asesoramiento a las personas con celiaquía, que se encuentran en condición de vulnerabilidad económica, sin cobertura de una obra social.

Estas acciones sociales se concretan en el marco de las políticas públicas alimentarias, mediante la Ley Nacional Nº 26.588, su modificatoria Ley Nacional Nº 27.196 y la Ley Provincial Nº 6.015, que garantizan la asistencia alimentaria a la población en condición de vulnerabilidad económica.

La Secretaría recuerda que la tarjeta es intransferible.