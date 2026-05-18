Acreditaron fondos bancarios del programa «Comer en Casa»

Se encuentran acreditados los fondos del programa «Comer en Casa» para que los titulares de la región de los Valles compren productos de primera necesidad.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Asistencia Directa, comunicó que desde este lunes 18 de mayo, se encuentran acreditados los fondos bancarios del programa “ Comer en Casa”, perteneciente al Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.), la cual está dirigida a las y los titulares de San Salvador de Jujuy, Palpalá y Perico.

La acreditación bancaria se efectúo por medio de la modalidad de pago digital en la aplicación de mensajería instantánea para celulares WhatsApp Macro BancoChat, la misma se encuentra disponible para realizar la compra de productos de primera necesidad de la canasta básica.

En el marco de las políticas alimentarias provinciales, el Ministerio de Desarrollo Humano ejecuta el programa “Comer en Casa”, con el objetivo de asegurar la asistencia alimentaria a las familias en condición de vulnerabilidad social y económica, de las tres localidades de Valles.