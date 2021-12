Acosos, amenazas e insultos es lo que vivió la familia Orellana en la localidad de Rodeíto

Así lo denuncio el comisionado municipal, sumado a esto su padre sufría una enfermedad que lo llevo a su muerte, a pesar de esto siguieron las amenazas en contra de él y de su familia.

El comisionado municipal de Rodeíto Eduardo Orellana habló sobre esta situación, “el motivo de esta conferencia de prensa es más que nada para aclarar hechos pasados que fueron de público conocimiento y que tiene que ver con una operación política en mi contra en el mes septiembre. Dos días antes de las PASO recibí un mensaje anónimo por debajo de la puerta de la oficina, se referían a mi padre que en esos momentos estaba atravesando una enfermedad muy dura de cáncer terminal, una situación dolorosa para toda mi familia”.

Ampliando sobre lo sucedido detalló, “el anónimo se refería a mi papá y las expresiones no eran las correctas lo cual me altero, me puso mal, salí del municipio y me encuentro con una persona que estaba atrás de la puerta solicitando hablar conmigo que quería respuestas y quería un lote así que no lo quise atender porque no estaba bien anímicamente, entonces salí por otra puerta pero me siguió y en la vía pública fui víctima de un video sin mi consentimiento dónde me increpaba más que nada para solicitar un lote, pero dicha persona no reunía los requisitos para obtener un lote, además le explique que para ello debía ir por las oficinas de protección de derecho o de asistencia social municipales donde ahí se recepciona la documentación para lotes fiscales, vale aclarar que son de propiedad de la Comisión Municipal de Rodeíto, no son de la provincia son lotes que en su momento fueron comprados”.

Luego aclaró, “sinceramente las expresiones que tuve no fueron las mejores porque estaba apurado y desbordado por la situación, así que pido a todos los que vieron el video que se pongan en el lugar de uno y que hubieran hecho en mi situación porque fui víctima de un hostigamiento inhumano porque el meterte con una persona que está peleando por su vida creo que es inhumano y habla de la calidad de persona que realizaron todo esto”.

Posteriormente siguió relatando Orellana, “luego, el día 21 recibo otro mensaje anónimo, mi papá estaba grave, el mismo decía ya le falta poco al HDP, entonces quisieron de nuevo hacerme otro video, pero ya estaba mi gente que no me dejó salir del municipio para ir y hablar con estas personas, luego mi papá falleció y ese día del velorio recibimos hostigamiento, se presentaron personas que nos persiguen políticamente y le faltaron el respeto a la memoria de mi padre, hostigaron a mi mamá, a mis hermanos, así que agradezco a todos nuestros amigos que vieron nuestra vulnerabilidad, nos defendieron y no dejaron que ellos se acercaran”.

Asimismo expresó, “el día de hoy tengo en mi poder lo que resolvió la oficina anticorrupción, la cual investigo a raíz del video y llevaron documentación, además citaron a declarar a las asistentes sociales del municipio, a la asistente social que trabaja en las oficinas de protección de derechos de niños, niñas, adolescentes de la provincia donde pedían documentación para ver por vía administrativa la selección y adjudicación de lotes, nosotros desde un principio nos pusimos a disposición, me llamaron a declarar donde se resolvió que no hubo ningún hecho de corrupción, ni de clientelismo por parte del municipio, porque desde los inicios la Comisión Municipal de Rodeíto fue transparente, más que nada es una selección con criterio pero a favor de aquella personas que más lo necesitan, donde la documentación se entrega en asistencia social o lo que demandé la oficina de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, después realiza la selección donde se hace una lista y por nota elevan al Ejecutivo para que se respete el listado y la posterior adjudicación de lotes, todo esto se demostró gracias a la intervención de la oficina anticorrupción quienes fueron los que se llevaron la documentación”.

Volviendo a las amenazas recibidas explicó, “esta manera de ensuciar, de desprestigiar, es una maniobra que viene haciendo la oposición, no tan solo fue a mi ahora, sino que también en su momento se la hicieron a mi papa cuando estaba al frente del municipio, pero una cosa es lo político y otra cosa es meterse con la enfermedad y la vida personal de las personas, lo cual toda mi familia fue víctima de persecución, fuimos expuesto y nos vulneraron la seguridad, así que a partir de dicha resolución vamos a hacer las denuncias penales pertinentes y queremos que se abra una investigación porque sufrí persecución, persecución política y acosos porque me persiguió en la Capital poniendo en riesgo mi vida y esto no lo voy a permitir de que se exponga mi vida privada y mucho menos que pongan en riesgo a mi familia, sobrepasaron todos los límites, el día del velorio fue lo máximo y a partir de ahora voy a tomar acciones legales para que no se siga vulnerando la seguridad de mi familia”.

Posteriormente contó el comisionado municipal, “días pasados también recibimos el atropello por parte de la oposición, el día de la sesión donde asumieron las autoridades en el municipio, durante la cual mi mamá también sufrió amenazas y siempre son de la misma persona que recibimos amenazas y esto se tiene que terminar porque nosotros trabajamos de forma pacífica no le faltamos el respeto a nadie, no nos metemos con la vida privada de nadie y lo único que nosotros hacemos es trabajar y está a la vista, así que por eso quería hacer público todo lo que vivimos y todo lo que vivió mi familia porque varios me reclamaron por qué no hablaba sobre el tema, en su momento no hable porque fue reciente el fallecimiento de mi papá y no tenía la fuerzas necesarias para salir y dar detalles, así que quería agradecer a todos y más que nada a los que creyeron en nosotros porque sabían de lo que estamos atravesando y la gente del pueblo me respaldo en las elecciones de las PASO en las 2 elecciones sacamos más del 70% de los votos por qué la gente del lugar conoce y sabe lo que estaba sucediendo, todo era una operación política y qué casualidad que todo esto sea 2 días antes de las elecciones, así que no vamos a permitir que esto siga sucediendo, somos funcionarios, estamos expuesto pero no voy a permitir que pasen los limites personales y la falta de respeto a mi persona y a mi familia porque ahora tienen miedo porque recibimos muchos agravios y amenazas, así que pronto se harán las denuncias que serán de público conocimiento”.