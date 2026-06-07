ACIERA firmó convenio marco de cooperación con el INAI

En la tarde del jueves 4 del corriente mes, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) firmó un convenio marco de cooperación con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

El mismo fue suscrito por el presidente de la Alianza, pastor Christian Hooft, y el titular del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), Licenciado Claudio Avruj, entidad que depende del Ministerio del Interior de la Nación.

A través de esta iniciativa, ambas instituciones trabajarán en un marco amplio de colaboración y asistencia recíproca. Asimismo, promoverán acciones territoriales mediante un acuerdo de trabajo concreto que contribuya a lograr los objetivos de ambas entidades, realizando actividades en áreas de interés mutuo.

El presente convenio tendrá una validez de dos años a partir de la fecha de su firma y se renovará automáticamente por períodos iguales, a menos que las partes manifiesten fehacientemente su voluntad contraria con una antelación no menor a 30 días de su vencimiento original o de cualquiera de sus prórrogas.

El documento refleja un compromiso conjunto para mejorar las condiciones de comunidades indígenas y vulnerables mediante acciones integradas de fe, educación y ayuda humanitaria.

El titular de la Alianza, Christian Hooft, expresó: “Todo nuestro trabajo está enfocado en mantener los valores del Evangelio y la ayuda social y humanitaria, sin otros fines. El hecho de que podamos trabajar de manera transparente, con la realidad sobre la mesa y un conocimiento de años, nos permite construir confianza; estar en el territorio nos ayuda a visualizar quién es quién. Tenemos que estar del lado de la gente y de la necesidad, siendo fieles al llamado de los más necesitados. Eso es lo que más nos mueve. Celebramos este convenio y el desafío que se avecina”.

Por su parte, el licenciado Claudio Avruj señaló: “Con la firma de este convenio se abre una posibilidad de aunar esfuerzos humanos. Hay una capilaridad importante en cómo llegar y potenciarnos unos a otros, entendiendo que lo que nos mueve es el desarrollo humano y la vida de la comunidad. Sabemos que los problemas de salud, de acceso al agua y de educación los atraviesan a todos; son temas prioritarios. Debemos ver cómo ayudar a potenciar aquellas cosas que ellos ya saben hacer, como su desarrollo en agricultura, ganadería y emprendimientos, entre otros”.

Acompañaron esta iniciativa varios miembros de la Alianza: Jorge Gómez (vicepresidente ejecutivo), Ligia Wurfel (secretaria y directora del área de Cooperación) e integrantes del Consejo Directivo Nacional (CDN): Juan Carlos Bazán, Orlando Vitale, David Patiño y Hugo Baravalle (Comité de Ética). Por parte del INAI, estuvo presente Alejandro Collia, director de Afirmación de Derechos Indígenas.

Asimismo, referentes de distintas organizaciones, ministerios y entidades que trabajan en apoyo a comunidades vulnerables presenciaron la firma: la Sociedad Bíblica Argentina (SBA), la Unión de las Asambleas de Dios (UAD), la Confederación Evangélica Bautista Argentina (Confeba), la Iglesia de Dios en Argentina, la Iglesia Anglicana San Andrés de Salta, Haggai Argentina, Iglesia Transparente, Fundación Ellos Son, Fundación Brindarse e Iglesia Consolación a las Naciones de Córdoba, entre otros.