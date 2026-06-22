Accidentes, controles, recuperos y varios operativos, son parte de los hechos más relevantes del fin de semana en San Pedro

La Unidad Regional Nº 2 de la Policía de la Provincia informó las principales novedades registradas durante el fin de semana en el ejido que comprende la ciudad de San Pedro de Jujuy y localidades bajo su jurisdicción.

El informe fue brindado por el Comisario Inspector Rodrigo Gareca, quien destacó que desde el viernes se registraron diversos procedimientos policiales vinculados a hechos delictivos, controles preventivos y operativos de seguridad desarrollados en distintos sectores de la región.

Uno de los procedimientos más relevantes estuvo relacionado con el recupero de tres motovehículos que habían sido denunciados como sustraídos durante los últimos días.

Las tareas investigativas fueron llevadas adelante por personal de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional Nº 2, siguiendo las directivas impartidas por la Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria de turno.

Según precisó el jefe policial, los rodados recuperados corresponden a diferentes cilindradas y se encuentran vinculados a distintas causas judiciales que continúan bajo investigación.

Los vehículos fueron puestos a disposición de la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes y determinar las circunstancias de cada hecho.

Por otra parte, durante el fin de semana también se desplegó un importante operativo de seguridad con motivo del encuentro futbolístico correspondiente a la Copa Jujuy. Para garantizar el normal desarrollo del evento fueron afectados 55 efectivos policiales pertenecientes a distintas áreas operativas y cuerpos especiales de la fuerza.

Desde la Unidad Regional Nº 2 destacaron que el espectáculo deportivo se desarrolló con total normalidad y sin registrarse incidentes ni hechos que alteraran el orden público.

En materia de seguridad vial, el Comisario Inspector Rodrigo Gareca informó que se registraron varios siniestros viales en distintos puntos de la jurisdicción. No obstante, aclaró que ninguno de los hechos presentó características de gravedad ni dejó consecuencias de relevancia.

Asimismo, durante el fin de semana se realizaron controles vehiculares preventivos con la participación de efectivos policiales y personal de Tránsito municipal. Los operativos se llevaron adelante tanto el viernes como el domingo en distintos sectores estratégicos de la ciudad.

Como resultado de estos procedimientos se labraron numerosas actas de infracción, principalmente por la falta de utilización del casco de seguridad en motociclistas y por la ausencia de la documentación obligatoria para circular.

Desde la fuerza de seguridad remarcaron la importancia de respetar las normas de tránsito y portar la documentación correspondiente para evitar sanciones y contribuir a la seguridad vial.

Finalmente, las autoridades policiales señalaron que continuarán desarrollando operativos preventivos y controles de rutina en toda la jurisdicción de la Unidad Regional Nº 2, con el objetivo de reforzar la seguridad, prevenir delitos y garantizar el orden público en San Pedro de Jujuy y localidades cercanas.