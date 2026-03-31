Abrieron las inscripciones para los talleres de formación operativa y profesional del IUPS

Se desarrollarán el sábado 11 de abril en el Instituto Universitario Provincial de Seguridad. Los temas que abordarán las capacitaciones incluyen primeros auxilios, defensa personal y resolución de conflictos.
El Instituto Universitario Provincial de Seguridad (IUPS), a través del Departamento de Formación Continua, informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para los diversos talleres de formación operativa y profesional 2026.
Los talleres se desarrollarán el día sábado 11 de abril con modalidad presencial en el Instituto. Los temas que abordarán las capacitaciones incluyen primeros auxilios; manejo y seguridad de armas; actividad física; prevención de consumo problemáticos; narcomenudeo y narcotráfico; defensa personal y traslado de valores, entre otras temáticas.
Para inscribirse, las personas interesadas deben ingresar al siguiente link: https://forms.gle/o2MRz2LwnyP8Q4JQ9
Información importante sobre los talleres de formación del IUPS
– Se otorgará certificado por cada taller.
– Cada cursante puede realizar los talleres a elección en los horarios establecidos:
• 1er. taller: 08:00 a 10:00
• 2do. taller: 10:15 A 12:00
– Cada taller tiene un costo de $ 6.000. El pago se realiza de forma online:
• CBU: 2850200930094210798441
• ALIAS: TIMBRE.CABINA.JAMON
• NOMBRE: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
– La persona interesada deberá subir al formulario la captura del comprobante de pago para confirmar la inscripción.
– Las inscripciones se realizarán hasta el día 10 de abril o hasta completar el cupo.
– Para consultas comunicarse a los siguientes números en los horarios de 8 a 13 y/o 16 a 20:
3885985330
3884804773
3884642574
3884108005
3885757354