Abren las postulaciones para los Premios San Salvador 2026

El intendente Raúl “Chuli” Jorge, anunció la apertura de la convocatoria para la presentación de postulaciones a los Premios San Salvador 2026, una de las máximas distinciones que otorga la ciudad a vecinos, vecinas e instituciones que se destacan por su aporte al desarrollo y crecimiento de la comunidad. Las postulaciones pueden realizarse mediante correo electrónico a sansalvadorpremios@gmail.com o de manera presencial en las oficinas de Ceremonial, en avenida El Éxodo 215, primer piso, de lunes a viernes, de 8 a 13; y de 16 a 19 horas; y las bases y condiciones estarán a disposición en la página web del municipio www.sansalvadordejujuy.gob.ar en el apartado “Premios San Salvador”.

Durante el lanzamiento, el intendente Jorge destacó la trayectoria de este reconocimiento y el impacto que ha tenido a lo largo de casi tres décadas, “en esta 29 edición podemos decir que, recopilando toda la historia del premio San Salvador, ya recibieron la estatuilla 436 vecinos y vecinas, que han sido postulados después de la decisión del jurado”, expresó.

Asimismo, remarcó la importancia de esta distinción para la comunidad capitalina al señalar que, “el próximo 6 de agosto realizaremos esta expresión colectiva y merecida para vecinos, vecinas y artífices de la vida científica, política, deportiva, social, etcétera, que, de alguna manera, acreditan una postulación, y un reconocimiento de toda la ciudad hacia la labor de ellos”.

En ese sentido, explicó que “son 10 rubros que se clasifican, el lunes 8 abrimos ya la primera instancia del concurso para que las instituciones, las personas, los colectivos vecinales puedan tomar conocimiento de las bases y cómo hacer las distintas postulaciones”.

Por su parte, la directora General de Relaciones Públicas y Ceremonial, María Eugenia Fernández Basualdo, brindó detalles sobre el proceso de inscripción y presentación de candidaturas, “esta es la edición número 29 y ya estamos próximos a lanzar la convocatoria para que se realicen las postulaciones con antelación. A partir del lunes de la semana que viene, lunes 8 de junio, hasta el 24 de julio vamos a estar recibiendo las postulaciones. En la página web de la municipalidad www.sansalvadordejujuy.gob.ar, en el apartado ‘Premios San Salvador’ estarán estarán las bases y condiciones, y el modelo para presentar la postulación. La misma puede ser por correo electrónico a sansalvadorpremios@gmail.com o de manera presencial en las oficinas de Ceremonial, en avenida El Éxodo 215, primer piso, de lunes a viernes, de 8 a 13; y de 16 a 19 horas”, informó.

Fernández Basualdo también precisó que podrán ser postulados “ciudadanos y ciudadanas residentes o no, oriundos de la provincia, y los pueden postular todas las instituciones públicas o privadas”.

Los Premios San Salvador distinguen a personas e instituciones que realizan aportes significativos en diferentes ámbitos de la vida comunitaria. En esta edición, las postulaciones podrán realizarse en los siguientes rubros:

Labor Vecinal o Ciudadana

Labor Humanitaria

Labor Cultural

Labor Deportiva

Instituciones Intermedias

Labor Empresarial

Labor Profesional

Labor Científica e Investigación

Labor Educativa

Labor Periodística

Desde el municipio invitaron a toda la comunidad, organizaciones, entidades públicas y privadas, centros vecinales e instituciones intermedias a participar de la convocatoria y proponer a quienes, mediante su compromiso, esfuerzo y dedicación, contribuyen al crecimiento y bienestar de San Salvador de Jujuy.