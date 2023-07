Abrazo simbólico de docentes de ADEP en Casa de Gobierno

Reclaman el descuento del sueldo de hasta un 55% por los días de paro.

Profundo malestar de docentes del nivel primario por los descuentos que les realizaron por los días de paro por parte del Ministerio de Educación, en el reclamo de esta mañana pidieron la devolución de los días descontados por paro.

Una de las docente participando del mismo comentó, “hoy traje mi recibo de sueldo aquí a Casa de Gobierno, donde mostramos una vez más las mentiras del gobernador que dice que nosotros los docentes cobramos 1.000.000 millón y supuestamente ahora 200.000 mil, lo cual no es verdad ni siquiera el piso salarial que dice de 200.000 pesos, porque acá tengo las pruebas donde me remito que mi sueldo es 85.000 pesos y me descontaron 20 días de reclamo, que fueron las jornadas de paro y suman un total de 46.000 pesos, es decir son 46.000 pesos que ya me han descontado al igual que a todos los docentes pero dependiendo de la situación de cada uno”.

A su vez remarcó, “hoy le venimos a demostrar al gobernador que lo que decimos no es mentira y no es así lo que pregona de que cobramos 1.000.000 millón de pesos y que ningún docente llega a ese sueldo, ni tampoco al piso salarial de 200.000 que el promete y si nosotros cobraríamos ese sueldo que el pregona ningún docente estaría hoy en la calle, nosotros estamos mal pagados y este mes nos han pasado a Contaduría de Casa de Gobierno, quienes no son capacitados porque ni siquiera a mí me han liquidado teniendo en cuenta la antigüedad, por ello muestro hoy mi recibo”.

Luego la docente expresó, “nosotros desde el día 1 seguimos con amenazas diariamente, pero vamos a continuar como lo hemos venido haciendo desde el 5 de junio, no hemos parado ningún día porque hemos estado en la permanencia afuera del Ministerio de Educación donde siempre hemos querido tener respuesta por parte de la ministra o por parte del gobernador, también en varias mesas técnicas nos han dejado plantados el señor Sadir que tanto pregonan ellos, el diálogo y la paz pero a nosotros nos dejaron plantados por eso es que seguimos en la permanencia en las afueras del Ministerio de Educación”.

Para finalizar agregó, “ayer nuestro gremio presento la propuesta de que nos devuelvan los descuentos, también tratamos sobre el básico y de cómo seguir los días posteriores, pero ellos respondieron que iban a analizar esto y ver si en otra próxima mesa técnica que sería antes del jueves 13, donde tendremos paritarias para responder esta inquietud y también queremos que coloquen personas idóneas y capacitadas que nos sepan reconocer el mal pago que nos hicieron realmente en el mes de junio a todos y quiero recalcarle a todo el pueblo que por más que nosotros arreglemos por un sueldo digno, no nos olvidemos de la reforma que no solo nos afecta a nosotros sino también a todo el pueblo jujeño”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ