Abogados de Estados Unidos contactaron a diputados de la Comisión Libra para abrir un juicio penal contra Milei

Lo anticiparon este sábado en un zoom confidencial con la comisión Libra en Diputados. Apareció un mail que sugiere que los hermanos Milei cobraron cinco millones de dólares por promocionar $Libra.

Horas después de conocerse el peritaje que determinó que Javier Milei tuvo varios contactos telefónicos con el empresario cripto Mauricio Novelli antes y después del lanzamiento de $Libra, uno de los estudios jurídicos que litiga en Nueva York en defensa de un grupo de estafados, analiza abrir una investigación criminal que podría complicar al presidente.

La estrategia judicial de alto voltaje que complica a los hermanos Milei en los tribunales de Nueva York, que no suelen ser tan complacientes con el poder como lo es el fiscal argentino Eduardo Taiano, fue revelada por abogados de los damnificados este sábado por la mañana, durante un zoom de carácter hermético con miembros de la Comisión $Libra de Diputados.

Aunque los abogados pidieron mantener en reserva sobre sus próximos movimientos frente a la magnitud del caso, fuentes con conocimiento de la conversación con los diputados argentinos, confirmaron que los representantes de los estafados pidieron una copia certificada por el Congreso argentino de las conclusiones de la comisión parlamentaria para incorporar al expediente civil y eventualmente iniciar la querella criminal.

Entre la documentación solicitada, los abogados pidieron copia de las pruebas recolectadas, incluidas las llamadas que mantuvo Mauricio Novelli con Javier y Karina Milei entre la tarde del viernes 14 y la madrugada del sábado 15 de febrero de 2025, minutos antes y después del lanzamiento de la criptomoneda por parte del libertario.

Diputados de la comisión que preside Maximiliano Ferraro confirmaron el contacto con los abogados, mientras que otro de ellos dijo desconocerlo. De todas maneras ante las novedades del caso, uno de los diputados que conduce la comisión anticipó a LPO que «el lunes y martes analizaremos los pasos a seguir».

Una de las sospechas de los denunciantes de la criptoestafa es que en esos intercambios podría haberle enviado a Milei el código de 44 dígitos que publicó en sus redes para promocionar la fallida Libra.

Como contó LPO, un mes después del escandaloso lanzamiento de $Libra se presentó en Nueva York la primera demanda colectiva por la estafa por parte del estudio de abogados Burwick Law, en busca de conseguir un resarcimiento económico a más de 200 víctimas de la estafa.

Ahora, la revelación de los peritajes expone el vinculo directo entre el tuit del Presidente promocionando $Libra y los organizadores de la criptoestafa que se consumó luego que Milei promocionara la cripto.

Este sábado El Destape reveló un documento recuperado por la justicia del celular de Mauricio Novelli que da cuenta de un supuesto arreglo económico con el presidente para que promocione la cripto a cambio de unos cinco millones de dólares.

(La Política Online)