A Wanda Nara le dijeron que era peor que la China Suárez y no lo soportó: “Yo respeto a las mujeres”

La mediática explotó cuando le mencionaron a la actriz, que tuvo un affaire con Mauro Icardi en septiembre del año pasado.

Wanda Nara quedó en el ojo de la tormenta luego de que Tamara Báez, la exnovia de L-Gante, la acusara de haber destruido a su familia. Esto generó todo tipo de reacciones entre los usuarios de las redes sociales, y una chica no tardó en decirle a la empresaria “que era peor que la China Suárez”, actriz a quien ella misma expuso públicamente y acusó de “zorra” por haber tenido un affaire con Mauro Icardi.

Indignada, la mediática salió a contestar con los tapones de punta. “¿Perdón? ¿Yo qué hice de malo? Yo estoy sola y no me hablo ni hablaría con casados. Punto (aunque la culpa es siempre del casado). Yo me manejo así por respeto a las mujeres, nada más. Que cada uno actúe como quiera, no guardo rencor con nadie”, dijo.

Esta última frase no la tuvo muy en cuenta en una de las últimas galas de ¿Quién es la máscara?, donde reaccionó de mala manera cuando Roberto Moldavsky deslizó que abajo de un disfraz se encontraba la ex Casi ángeles. “No creo que sea tan atrevida. A ella ya la desenmascaré”, lanzó.

Wanda Nara no logró olvidarse de la aventura de Mauro Icardi con la China Suárez y se separó

Un año después del polémico affaire entre el futbolista y la actriz, Wanda Nara decidió ponerle punto final a su relación con Mauro Icardi, a quien hace poco le consiguió un nuevo club tras haber sido desvinculado del PSG.

Aunque todos se trasladaron a Estambul para empezar una nueva vida, la mediática ya no quiere vivir al lado de él porque lo considera un “zorro”, según se leyó en un chat privado que difundió el rosarino.

“Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido que puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”, anunció Wanda en Instagram.

Por qué Tamara Báez acusó a Wanda Nara de haber destruido su familia

Según la influencer, Wanda Nara comenzó a buscar a L-Gante hace varias semanas. Esto le hizo mucho ruido a ella, pese a que él le aclaró que lo había contratado como modelo de su nueva marca deportiva.

Tamara Báez explotó cuando empezaron a circular fotos y videos del músico en un boliche con la mediática, y se puso peor luego de que lo sorprendieran en la casa que ella tiene en Nordelta. “Cara dura, ni respeto”, le dijo a Wanda en una de sus transmisiones de Instagram.

