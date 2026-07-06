A una semana de las vacaciones de invierno, las escuelas jujeñas transitan el último tramo del semestre

Aunque a las dos semanas se suman el jueves 9 de julio, feriado nacional por el Día de la Independencia y el viernes 10 donde se agregó el feriado puente.

Las vacaciones de invierno en la provincia de Jujuy se desarrollarán del lunes 13 al viernes 24 de julio. Durante este receso escolar de dos semanas, las escuelas de todos los niveles suspenderán las actividades, retomando el ciclo lectivo posteriormente

El receso escolar comenzará el lunes 13 de julio y se extenderá hasta el viernes 24. En la última semana de clases, las instituciones educativas intensifican las evaluaciones, cierran calificaciones y organizan actividades previas al descanso invernal.

Falta apenas una semana para el inicio de las vacaciones de invierno en Jujuy y las escuelas de toda la provincia ya viven los últimos días de actividad antes del esperado receso. Para miles de estudiantes, docentes y familias, comienza la cuenta regresiva hacia dos semanas de descanso en medio de la temporada más fría del año.

De acuerdo con el calendario escolar oficial 2026, el receso invernal en Jujuy se desarrollará desde el lunes 13 hasta el viernes 24 de julio, mientras que el regreso a las aulas está previsto para el lunes 27 de julio.

En estos días previos, la actividad en los establecimientos educativos se centra en la finalización del primer semestre. Los docentes avanzan con las últimas evaluaciones, la carga de calificaciones y la entrega de informes de desempeño, además de organizar actos, proyectos y actividades pedagógicas antes del receso.

Las vacaciones también representan una oportunidad para que las familias puedan compartir tiempo juntos, realizar viajes dentro o fuera de la provincia o participar de las numerosas propuestas recreativas, culturales y turísticas que suelen organizar municipios, organismos provinciales e instituciones durante el invierno.

Jujuy integra el grupo de provincias que iniciará las vacaciones el 13 de julio, junto con otras jurisdicciones del norte y sur del país, mientras que otras provincias comenzaron el receso esta semana o lo harán más adelante, según el cronograma establecido para el ciclo lectivo 2026.

Con la llegada del descanso invernal, también se espera un importante movimiento turístico, especialmente en destinos como la Quebrada de Humahuaca, la Puna y los Valles, donde julio suele ser uno de los meses de mayor afluencia de visitantes.

Mientras tanto, las aulas jujeñas viven sus últimos días de actividad antes de un merecido descanso que marcará el cierre de la primera mitad del ciclo lectivo 2026.