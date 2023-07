A semanas de las elecciones en el gremio de ATE comenzaron los problemas de afiliado y padrones

Desde ATE San Pedro, indicaron que se está “inflando” el padrón de afiliados para que gane la otra lista. Señalando que existen nuevos afiliados que no realizaron ningún aporte social y perjudicar a los que siempre estuvieron pagando su cuota social.

El secretario general de ATE San Pedro Matías Brizuela comentó, “nosotros todo el año trabajamos, con frío, calor, pandemia, post pandemia, así que para nosotros es normal y los compañeros están recorriendo las áreas y viendo algunas problemáticas y también viendo el tema de la categoría de los compañeros, ya se hizo la presentación, seguimos insistiendo en ese tema como en otros más, tuvimos una reunión con el intendente de La Esperanza por el tema del pase a planta permanente de los compañeros con 5 años de antigüedad y ya se hizo una presentación de algunos compañeros”.

Sobre esto agregó, “llevamos los recibos y pedimos a los compañeros que se acerquen también al gremio porque eso es algo que hablamos a mediado de año y todavía estamos viendo está situación, asimismo también mejoras en la Municipalidad de La Mendieta donde también hubo una reunión con el intendente Farfán”.

Con respecto a la campaña de cara a las elecciones detalló, “eso también lo que venimos realizando periódicamente, ya hicimos la presentación con el nuevo director del Hospital Paterson y también para ponernos a disposición en una transición muy importante y cuidar nuestro hospital como también así en el hospital de La Mendieta, porque nuestra tarea desde el gremio y como dirigente sindical es por el voto electo de los trabajadores, es decir, necesitamos estar dando los debates profundos. Ya realizamos la segunda asamblea la semana pasada donde se decidió está semana realizar algunas decisiones al respecto del ofrecimiento del gobierno y el impactó en el bolsillo de los trabajadores, hubo mucha incertidumbre, así que estuvimos recorriendo junto a los compañeros también de la Comisión Directiva en El Talar, Palma Sola, este viernes volveremos al Talar para hacer también la parte de Santa Clara y El Piquete, los trabajadores saben que estuvimos, tenemos un buen recibimiento, así que continuamos con la campaña”.

Sobre otras actividades dijo, “por supuesto el día de mañana al mediodía realizaremos la presentación acá en la glorieta de todos nuestros candidatos públicamente, ya que ahora estamos viajando a la Capital jujeña porque no queremos pensar que hay favoritismo de la Junta Electoral Provincial, la semana pasada ya estuvieron la otra lista opositora a la nuestra que va a competir, tiene los permisos y la licencias para la campaña los candidatos y nosotros hasta ahora no tenemos, pensamos de porque uno si otro no y debería ser la Junta Electoral neutral y mandar directamente a los municipios, a los hospitales a todo esos una sola nómina y a los candidatos que favorecen en este caso son de Sajama que es con quien nosotros vamos a disputar la Secretaría General y que vamos a proponer luego de 40 años y por primera vez una compañera mujer que esté a cargo del sindicato de toda la provincia”.

Referido a las irregularidades recalcó, “también detectamos algunas irregularidades en los padrones, así que estuvimos también hablando en la Municipalidad de La Esperanza particularmente donde nos figura a nosotros afiliados cotizantes una nómina de 162 afiliados aportantes al sindicato y que en el padrón figuran 240, así que claramente estamos viendo que se está inflando el padrón, vamos a hacer la denuncia pública penal como corresponde a la Junta Electoral, Nacional y Provincial, no podemos permitir que el compañero que quiera votar y que aporte el sindicato no va a tener el derecho como así también algún otro trucho que no aporta al sindicato y que también le van a dar la posibilidad de votar, eso totalmente fuera de los instructivos que sacó la Junta Electoral Nacional”.

Para finalizar expresó, “el día de mañana vamos a hacer la presentación acá de los candidatos y toda la comisión directiva, la cual va a ser que va a ganar las elecciones el 9 de agosto y el día jueves vamos a marchar a la localidad de Calilegua en la marcha del apagón y repudiando el accionar del gobierno porque está provocación que realizo en Perico no nos parece, porque es una pelea de pobres contra pobres y no podemos permitir que el gobernador se prenda a esta situación donde ayer recién liberaron algunos compañeros y hoy Larreta vino a Perico. Creo que el gobernador está intentando que siga todo esto y halla más detenidos y presos más violencia y pobres contra pobres, la verdad que no debemos permitir está situación, así que mañana vamos a marchar en la marcha del apagón donde vendrán compañeros de distintas partes del país también repudiando todo esto. Vuelvo a invitar para mañana donde también haremos la presentación de todos nuestros balances porque ya se hicieron campañas en algunos medios difamando a los compañeros y a mi persona lo que va en contra de nuestra política porque en todo momento estuvimos junto a los compañeros cada vez que nos necesitaron, así que no vamos a prendernos en ese tema, lo que si vamos a denunciar publica y penalmente las difamaciones porque no tienen pruebas para corroborar lo denunciado, así que son calumnias o injurias que no corresponden”.