A referente del partido OLA lo imputaron por los incidentes del 20 de junio y no estaba en Jujuy

Se trata de Alí Peralta, dirigente de la Organización para la Liberación de Argentina (OLA), quien debe presentarse en la Justicia acusado de haber participado en los hechos del 20 de junio en la Legislatura.

Ante esto el referente presentó pruebas que en esos momentos se encontraba en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires al cuidado de su padre a miles de kilómetros de San Salvador de Jujuy a días de su muerte.

Alí Peralta referente de la Ola comentó, “es todo un proceder que ya nos advertía lo que podía suceder, lo que podía pasar, porque los primeros días de julio, el procurador de la provincia Sebastián Albesa sale a señalarme a mí en particular en algunos vídeos a través sus redes sociales, lo cual también para ser procurador de la provincia es bastante irregular ese proceder, pero bueno, me señalaba charlando con algunos vecino y que yo además de ser dirigente de Ola soy director de la Academia de Pensamiento Estratégico, con la app hemos hecho todo un informe sobre las implicancias de esta reforma inconstitucional, cesionista, violatoria, digamos de leyes internacionales y que claramente atenta contra la democracia”.

Luego agregó, “a partir de ahí, distintos sectores nos han convocado a dar charlas sobre las implicancias de la reforma, yo en algún momento estuve dando charlas y el procurador ya me señalaba en ese momento planteando una serie de falsedades, primero que no era de la provincia de Jujuy, que había llegado de Buenos Aires, yo vivo aquí desde hace 14 años, soy jujeño por adopción, estoy casado con una jujeña tengo hijos nacidos en la provincia, es decir hace casi 15 años que vivo aquí en la provincia de Jujuy, pero bueno pasado eso ya me advertían lo que podía hacer ese proceder”.

“El 19 de julio me llegó a mi domicilio una contravencional y en esa contravencional se mencionaba que se disponía de testigos, de pruebas, con vídeos, fotografías, que certificaban que yo me encontraba en la provincia el 20 de junio en los hechos ocurridos en la Legislatura que lamentablemente, les debo decir lamentablemente, porque obviamente si hubiera estado en la provincia de Jujuy hubiera participado junto con nuestro pueblo en las movilizaciones contra la reforma inconstitucional, pero ese día lamentablemente no me encontraba en la provincia de Jujuy estaba a 2.000 kilómetros de aquí en la ciudad de Mar del Plata con mi padre internado a pocos días de fallecer por una enfermedad terminal que lo tuvo a maltraer durante mucho tiempo, inmediatamente hablé cuando llegue sobre la contravencional con mi abogada y con los abogados que son parte de la Multisectorial en Lucha contra la reforma y presentamos las pruebas que certifican que efectivamente yo no estaba aquí, que estaba en la ciudad de Mar del Plata, pero lejos de rectificar este rumbo que tiene la justicia contravencional y la justicia en su totalidad en la provincia de Jujuy me han citado, no haciendo caso a las pruebas presentadas, me han citado a un juicio contravencional para el día lunes”.

Referido a la causa detalló, “vamos a ver con qué pruebas nos encontramos el lunes nosotros entendemos, y lo que charlamos con mi abogada y con el resto del equipo de abogados, que se cae por sí sola está esta causa contravencional porque es una causa armada, inventada y que dispone de pruebas absolutamente falsas e ilegales y por ende una causa nula de toda nulidad, entonces entendemos que no va a prosperar, pero bueno damos a conocer mi caso en particular porque tenemos que es un caso testigo del proceder que está teniendo la Justicia de la Provincia, no solamente con respecto a las causas contravencionales, sino incluso a causas penales que se han llevado adelante donde también entendemos que hay absoluta irregularidad en el proceder de la Justicia de la Provincia que claramente está dirigida digamos a partir de móviles políticos, o sea esta convivencia que hemos denunciado, no de ahora, sino desde hace un buen tiempo de la Justicia provincial en convivencia con el Poder Ejecutivo provincial y que se valen digamos de cualquier artimaña para golpear selectivamente o para tratar de criminalizar a distintos actores del activo político social, de las comunidades indígenas de nuestra provincia, gente de la cultura, etcétera con un proceder que viene de hace tiempo pero que sea intensificado sin lugar a dudas a partir de la aprobación de esta reforma”.

Asegurando además, “porque esta plataforma que se ha aprobado con la reforma inconstitucional en la provincia de Jujuy está habilitando si se quiere y está dando un marco legal, pseudo institucional para que tengan este proceder. Tenemos en la provincia grupos parapoliciales actuando, sectores de la población civil acompañando el esquema represivo y tenemos al jefe de la Policía diciéndolo abiertamente a los medios de comunicación de que sí que efectivamente hay sectores del empresariado que prestan vehículos que están funcionando en el esquema represivo sin patente, que hay sectores de la población civil que han sido convocados, ese es el esquema represivo, es decir hay un esquema parapolicial funcionando en la provincia y por ende digamos hay una justicia totalmente amañada y sesgada actuando ciegamente por orden del Poder Ejecutivo de la provincia que habilita estas irregularidades o incluso estos mamarrachos que llevan a juicio a personas que no nos encontrábamos en la provincia, cuando nos están señalando que ese día estábamos aquí en la provincia de Jujuy”.

“Yo remarcó esto, si uno hubiera estado el 20 de junio en la provincia de Jujuy no hay ninguna duda, que hubiéramos estado en la puerta de la Legislatura reclamando y denunciando lo que implica de fondo esta reforma inconstitucional que se ha aprobado, pero no es el caso, no es así, me encontraba 2.000 kilómetros y esto muestra claramente el accionar absolutamente ilegal que está teniendo la Justicia de la Provincia, con pruebas falsas y armando causas inventadas que tenemos que evidenciar, que tenemos que denunciar, porque además también llevaremos, si esto prospera, acciones de contra denuncia para que se termine de develar, cuál es el accionar y a proceder de la Justicia de la Provincia de Jujuy”, agregó Peralta.

Así mismo expresó, “venimos teniendo reuniones con organismos nacionales, con organismos internacionales, ayer tuvimos una reunión con abogados del CELS que estuvieron en la provincia precisamente tomando registro de todas estas irregularidades y de estas denuncias que estamos haciendo públicas, que también estamos presentando, no solo en la Justicia provincial y tratando de limitar un accionar que entendemos que es absolutamente faccioso, sino también haciéndolo nacionalmente, se encuentran en Capital Federal realizando presentaciones también en la Corte Suprema, en el Congreso de la Nación. Nosotros desde la Academia de Pensamiento Estratégico, estamos también impulsando presentaciones en la Corte Suprema que dan cuenta lo que es esta reforma y lo que implica denunciando el delito de sedición, tanto al gobernador de la provincia Gerardo Morales como a todo su Ejecutivo, como a cada uno de los constituyentes que avalaron esta plataforma secesionista ilegal, nula de toda nulidad que se ha llevado adelante y obviamente acompañando con esa denuncia, que ya implica el contenido propiamente de la reforma inconstitucional, que se ha aprobado en la provincia de Jujuy, las denuncias que tienen que ver con el señalamiento a distintos actores y sectores de la provincia que están hoy siendo señalados con contravencionales, con causas penales, no dando precisamente garantías al debido proceso, no dando garantías y derechos constitucionales que hoy están siendo violadas porque el proceder de la Justicia de la Provincia está claramente llevando adelante los lineamientos que el gobernador la provincia Gerardo Morales ha plasmado desde hace un buen tiempo y que sean intensificado con la aprobación de esta reforma”.

