A pocos días de cumplirse un mes, siguen sin dar con el paradero de Nataniel Guzmán

Desde el 27 de enero, fecha en que el abogado jujeño desapareció en la provincia de Mendoza, la policía sigue sin dar con el paradero de Nataniel Guzmán de 38 años, en lo que va desde su desaparición se van a cumplir 30 días.

Como informamos anteriormente, se conocieron diversas fotografías y un video donde se lo ve desplazarse para tomar un colectivo urbano en pleno centro de la ciudad Capital mendocina y desde ese momento se perdió todo rastro de Nataniel, hasta estos días.

Aunque se continúa con su búsqueda a partir de distintas denuncias presentadas en la Justicia, la madre de Nataniel Guzmán, Silvia Saavedra, se moviliza a diario para poder conocer más hacia donde viajaba el día de su desaparición a fin de aportar mas datos que puedan dar con su paradero.

En declaraciones radiales Saavedra comento algunos detalles que fue encontrando o deduciendo algunas posibles hipótesis mientras realizó el posible recorrido en colectivo que hizo su hijo.

Dijo la madre sobre esto, “el 27 de febrero se cumpliría el mes de su desaparición, cuando las cámaras lo captan subiendo en un colectivo de la línea 630 de la empresa El Plumerillo, interno 72 en un horario del mediodía y a partir de ahí se le pierde todo el rastro”.

Conto además que, le solicité al ministro de Seguridad, quien me atendió amablemente, las cámaras de seguridad de la localidad de Las Heras para saber dónde baja, saber hacia dónde va o si alguien lo espera, porque es muy difícil pensar que haya seguido viaje hacia el barrio Minetti o haya seguido caminando en medio de la nada, además las señal de las antenas de la empresa Claro ya no llegan al lugar, porque ayer estuve por esa zona, mas o menos por la embotelladora, lo que me da lugar a pensar que si él se hubiera ido para algún lugar ese viernes, sin documento, sin dinero, como que salió con la tarjeta sube como para ir y volver, es como ir hacer un trámite a dos cuadras”.

Al consultarle si ella tuvo algún contacto con la persona que fue de vacaciones con Nataniel dijo, “en realidad la llamé el 1ro de febrero cuando a mi nieta le avisan desde Mendoza una amiga informándole que a su tío lo estaban buscando por Instagram, ese día me comunico con ella y me comenta lo que siempre estoy diciendo, que él tenía que volver a trabajar el 1ro de febrero, no apareció y sus compañeros se alertaron, pero la denuncia por averiguación de paradero estaba realizada el día 30 de enero. Es lo que uno se pregunta, porque no se activaron los protocolos, además ella no autorizó la difusión de imágenes, sabiendo que estaba desaparecido, por algo realiza la denuncia”.

En otra parte de la nota agregó, “seguimos intentando averiguar que pasaron esos días, me entero por los vecinos que el día sábado que su gatito lloraba y le comenzaron a tirar comida y el día domingo lo encontraron afuera del departamento, la pregunta es como salió el animalito, ya que Nataniel no acostumbraba a dejar ventanas abiertas para que el gatito no saliera”.

Luego expreso sobre su búsqueda, “el tiempo va pasando y las pruebas se pueden ir diluyendo y que servirían para acercarnos a donde esta Nataniel, porque reitero, el Poder Judicial me lo tiene que devolver y con vida, como también el Estado es responsable de encontrarlo, en este caso él es alguien que forma parte del Poder Judicial”.

Ante la pregunta si su hijo podría haber tenido alguna preocupación respondió, “sus compañeros están preocupados porque Nataniel es una persona de buen carácter, que se reía, hacía bromas, hoy en día los mismos compañeros están angustiados por su desaparición”.

Posteriormente volvió a pedir a las autoridades, “por favor agilicen su búsqueda por las cámaras de seguridad que hay en Las Heras para saber dónde bajó o que hizo, porque el día 26 también hizo el mismo recorrido, me comentan unas compañeras que él para ir a trabajar solía hacerlo en el metro tranvía porque el vivía al frente, lo deja a dos cuadras del Tribunal de Familia de Las Heras, entonces no era como habitual que tomara el colectivo. Según me dijo la ayudante del fiscal, aparentemente el 23 también habría salido, el día 22 el se vuelve de Mar de Ajó después de pelearse con esta chica”.

Luego señaló, “hice el recorrido en el colectivo, hable con los choferes, deje folletos por si lo pudieron ver, aunque uno de los choferes me dijo que si se hubiese bajado al final de recorrido se acordaría, porque nadie baja ahí, es raro que una persona que vive en pleno centro que se maneja en tranvía, no tiene auto, no es una persona que salga a la montaña a caminar haya ido para esa zona”

Al preguntarle si sigue con el secreto de sumario la búsqueda de su hijo respondió, “no entiendo mucho lo del secreto del sumario, pero al ser yo querellante me dan información a través del abogado que me representa y le agradezco que se haya preocupado y ocupado del tema de Nataniel, porque realmente se supone que la Justicia tendría que investigar, pero si no tenes un abogado acá nadie mueve nada”.

Finalmente agregó, “otra cosa, si se hicieron las averiguaciones en los hospitales, yo reitero a los médicos, al personal de salud de Mendoza que si vieron algún NN o conocen algo que den aviso al 911 porque uno nunca sabe que puede haber sucedido, que estén alerta si saben de alguien que pueda estar internado y no tiene documento, que por favor avisen al 911”.