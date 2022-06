“A los cimientos de la historia del solar de la familia Belgrano”

Por Luis E. Melano

El gran historiador bonaerense Roberto Colimodio Galloso, el 3 de junio de 2022, refiere en su columna (diario Perfil): “Hoy pudimos recuperar la memoria perdida de la Casa Belgrano, solo había que excavar y hurgar papeles; visitar archivos y separar la maleza para que aparezcan los cimientos (virtuales) del hogar donde Manuel Belgrano nació un día como hoy de 1770”.

Ayer, 7 de junio del corriente año, un importante grupo de personas fuimos partícipes del acontecimiento histórico que se vivió en el Salón San Martín de la Legislatura porteña (Perú 160 – CABA), como fue la presentación del libro “Manuel Belgrano – La verdadera historia de su casa familiar en Buenos Aires”.

Fundamentalmente histórico, a tal evento también, lo adjetivo memorable porque fue a los cimientos del solar de la familia donde nació, se crio y murió nuestro Padre de la Patria, el Gran Conductor de Pueblos Gral. Don Manuel Belgrano.

Luego de la apertura realizada por los diputados Roy Cortina y Hernán Reyes, a quienes siguió el arquitecto (UBA), Daniel Schávelzon (Maestría en Restauración de Minumentos – UNAM), el Lic. Manuel Belgrano, presidente del Instituto Nacional Belgraniano (chozno nieto del creador de la bandera), con la claridad y profundidad que lo caracteriza, expresó: “Estar hoy en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires es propio de donde se tenía que presentar este libro, por este gran ciudadano que tuvo un día esta ciudad, y que creo que la inmortalidad de un prócer, la inmortalidad de un héroe tiene que estar también hoy homenajeada en el Salón San Martín”.

A continuación, con lujo de importantísimos detalles, Roberto Colimodio (historiador) y Alejandro Maddonni (arquitecto – UBA), autores del libro, expusieron meridiana y categóricamente su extraordinario, relevante trabajo de investigación que pulveriza aquella imagen de la que fuera “el frente de la casa de la familia Belgrano”,

publicada en la revista Caras y Caretas el 6 de marzo de 1909, exponiendo y situando en su obra la realidad del inmueble basada en el paciente y preciso examen, que es como se deben realizar muchísimos aspectos de la vida de una persona, de una familia y que la historiografía en nuestro país -y muchas veces ciertos revisionismos tendenciosos- dan por cierto hechos que no son tales, que documentalmente no fueron ni pudieron ser probados y que muchos apresurados, como una eterna fotocopia de sí mismos, repiten sin tomarse el trabajo de leer realmente en profundidad; porque la historia no es lineal, sino un proceso zigzagueante con sus alteraciones que requiere del estudio, de análisis serio donde prime el buen juicio.

Daniel Schávelzon, expresa en el libro: “Pensar a un héroe no es solamente hablar del bronce, sino como lo hacen los autores, es reflexionar sobre su casa, acerca de una familia, de una época, de un niño que nació allí y pocos lo recordaron porque aún no era héroe. Y de las decisiones que otros tomaron más tarde, donde el que haya sido de los Belgrano no importaba si se la reemplazada con palabras, de quienes creyeron que la historia de la vivienda se podía trocar en una placa bien hecha, o aunque estuviera mal daba lo mismo porque ya no existía la casa. Eso es lo que hay que entender porque nos explica a nosotros como sociedad, quienes durante un siglo hemos actuado en forma opuesta a la gesta de Manuel Belgrano. Destruir extraordinarias residencias para construir una pésima arquitectura no parece ser un mérito para recordar, más cuando en el mundo se actúa al revés: se conserva porque eso genera riqueza, democracia y cultura”.

Categórico concepto que invita a reflexionar acerca del valor que representa para una nación su patrimonio histórico, cultural y democrático.

Por lo vivido anoche en el Salón San Martín y por lo que este libro representa poniendo en blanco sobre negro, tengo la plena convicción que su lectura brindará enorme placer poniendo en el lugar que le corresponde en la historia a la casa de la familia del creador de la Bandera Nacional, como también, por ser una deuda moral que honra la memoria de aquel que prodigó su vida por la Patria en que vivimos y porque es en la virtud, grandeza y modelo del Dr. Manuel Belgrano, en el ejemplo de su moral y ética, el camino que debemos transitar para la reconstrucción de la nación que le debemos y nos debemos.

Felicitaciones a los autores de este libro al que auguro un gran éxito porque fue a los cimientos de la historia del solar de la familia Belgrano.

Luis Melano