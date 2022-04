A horas del último programa, Mica Viciconte dijo quién ganó “MasterChef” y desató un escándalo

La participante se cansó y habló de la final del reality de cocina luego de que varios famosos la felicitaran públicamente.

Semanas atrás, Mica Viciconte quedó expuesta luego de un posteo que hizo su pareja, Fabián Cubero. Al futbolista se lo veía en las grabaciones de MasterChef Celebrity junto a Donato de Santis y la participante vestida de una forma especial. Sus seguidores no tardaron en darse cuenta de que era una imagen de la final de esta tercera edición.

La publicación también hizo que Rocío Marengo le dedicara un mensaje para felicitarla por haber ganado. “Te la bancaste toda. Guerrera, luchadora, gran jugadora”, comentó. El escándalo provocó que los televidentes pidieran la descalificación de la guardavidas, que finalmente llegó a la final junto a Tomás Fonzi, como se rumoreaba.

Este viernes, a horas de que se emita el último programa, Viciconte habló del tema y no solo se la vio completamente cansada de la situación, también reveló quién se consagró. “¡No gané, chicos! No pienso nada, disfruto el presente. No puedo hablar”, dijo ante Intrusos e instaló más dudas. ¿Confirmó que el vencedor fue Fonzi o se hizo la desentendida porque ella alzó el trofeo? Este domingo se sabrá.

Mica Viciconte le llamó la atención a Rocío Marengo por exponer que había llegado a la final de “MasterChef Celebrity”

Rocío Marengo metió la pata con un posteo de Instagram y rápidamente tuvo que eliminarlo al darse cuenta del escándalo que había desatado.

“Leí por redes sociales que Mica estaba en la final, me puse contenta por ella, compartí una historia felicitándola. Y también felicitándola por todo su paso por este certamen que es tan difícil y que ella lo dio todo, estudió tanto, y se esforzó, y estuvo jugando todo embarazada, que es más difícil”, se le escuchó decir en un audio que le envió a Ángel De Brito en LAM.

Y agregó: “Nada, me alegré y lo compartí, porque me habían informado por las redes, y al toque Mica me dice ‘¿por qué me felicitas, si no salió, no pasó nada de eso?’. Bueno, así que nada, al toque lo bajé, y bueno, Angelito ya me había capturado mi historia y todas las redes sociales habían hablado sobre la misma”.

Los días pasaron y ahora se supo que la joven sí llegó a la final, pero recién el domingo se sabrá el veredicto del jurado.

(TN.com)