A 90 días de la desaparición de Nataniel Guzmán: “Carta abierta a un fiscal”

Se hizo conocer esta carta abierta ya que este jueves se cumplen 3 meses de la desaparición en la provincia de Mendoza del abogado jujeño Nataniel Guzmán.

La madre de Nataniel Guzmán, Silvia Saavedra, sigue a la espera de conocer que es lo que pasó con su hijo y escribió esta carta abierta para mantener viva la memoria y búsqueda. Dijo que esto le permite que siga viva la investigación.

Asimismo pidió que el Ministerio Público Fiscal haga todo lo necesario para encontrarlo, que se agregue más personal, que se pida toda clase de colaboración, como peritos de la Corte Suprema, el rastreo a los celulares y a las fuerzas federales.

A la vez señaló que cuando desaparece una persona en democracia se debe hacer funcionar todos los mecanismos tanto provinciales como nacionales para llegar a encontrarlo y que no sea un número más o una estadística nefasta de argentinos que desaparecen en nuestro país.

La carta abierta:

Mi nombre es Silvia Saavedra, jujeña de nacimiento y patagónica por adopción, estoy transitando a mis 67 años de vida, una vida que no fue fácil y que desde el 27 de enero hasta hoy 27 de abril de 2023 transcurrieron exactamente 90 días de angustia, desesperación e incertidumbre, eso es lo que respiro a diario, desde que mi hijo Nataniel Guzmán, abogado de 38 años de edad, trabaja en el Juzgado de Familia en Las Heras y con una vida llena de Arte.

Salió de su departamento ubicado en el centro de la Capital mendocina para caminar cuatro cuadras, abordar un colectivo de la línea 630 hacia Las Heras y desde allí sólo un signo de interrogación enorme, encierra un sin fin de pensamientos e incluso cuestionamientos de lo que se debió hacer y no se hizo a tiempo, porque quizás Señor Fiscal su “certeza”, su “hipótesis” de una “autoeliminación”, lo llevó a documentar fojas y fojas del expediente sin resultados positivos hasta hoy.

Una mirada que no le permitió “ver” un poco más allá y así poder realizar una investigación amplia cuyo norte sea encontrarlo con vida.

Entonces ¿adónde fue Nataniel el 23 de Enero? y de haber “peinado” como dice la jerga policial la zona de activación de la tarjeta SUBE para retornar a su casa.

Es lógico Señor Fiscal que dado los tiempos que corren donde “el género”, cuando se trata de un Hombre, la investigación se limita solo a Él, porque su Certeza, Señor Fiscal era la “Autoeliminación”, a pesar de las declaraciones de amigos que lo vieron días previos, incluido el psicoanalista dicen todo lo contrario. Su Certeza, Señor Fiscal, no le permitió escucharme y saber ¿por qué continúa desaparecido? quizás porque pensó que una madre no siente, o que no conoce al hijo que ha parido a pesar de que no lo vea a diario, y sabe Señor Fiscal, se equivocó, porque cuando una madre a parir a un hijo, se hace cargo en soledad de su educación, formación, cuidado, etc. etc. etc. con aciertos, con errores, sabe de qué madera está hecho cada uno, sabe y percibe si fue “bien aprendido”.

Señor Fiscal Pirrello aunque me den cifras de estadísticas de “Suicidios en Mendoza”, o me cuestionen si toco puertas para que me ayuden a dar con mi hijo, es Ud. Quien, como representante de la legalidad es quien debe implementar acciones concretas y positivas como lo manda nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre Derechos Humanos para que los derechos de Nataniel a ser encontrado con vida, como así los míos, de sus amigas , amigos, y la sociedad en general no sean vulnerados y la Tutela Judicial sea por fin Efectiva.

Por eso una vez más, ¡Justicia por Nataniel Guzmán!

Argentina, 27/04/2023

Silvia G. Saavedra