A 50 años del 24 de marzo: Obispos e instituciones reafirman el “nunca más”

A medio siglo del golpe de 1976, la conmemoración renueva el llamado a la memoria, la verdad y la justicia, e impulsa a fortalecer la convivencia democrática basada en la dignidad humana.

Al cumplirse 50 años del golpe del 24 de marzo de 1976, el Episcopado argentino reafirmó con claridad su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, e invitó a toda la sociedad a renovar ese camino en la fraternidad.

En el mismo contexto, diócesis e instituciones eclesiales se sumaron con sus reflexiones, y los obispos subrayaron que la democracia sólo es auténtica cuando respeta de manera irrestricta la dignidad humana, rechaza toda forma de violencia y promueve el encuentro como base para reconstruir la vida común y consolidar una Nación fundada en la justicia y la paz.

Conferencia Episcopal Argentina: «Hoy como ciudadanos volvemos a decir: ‘nunca más’ a la violencia de la dictadura y ‘siempre más’ a una democracia justa. El sistema democrático se funda en una convivencia de hermanas y hermanos bajo el irrestricto respeto a la dignidad humana. Con sus ventajas y desafíos, la democracia siempre tendrá como axioma la custodia de la vida. Cualquier afrenta o violencia contra la dignidad de la persona es, en esencia, una agresión que destruye al sistema mismo. La democracia prohíbe rotundamente la eliminación del adversario, no admite el derramamiento de sangre y sustituye la lucha cuerpo a cuerpo por el debate cívico».

Córdoba: El cardenal Ángel Rossi SJ visitó el Museo Provincial de la Memoria. «Fue ocasión para seguir sosteniendo, en diálogo fraterno y comprometido, la defensa y la promoción de la dignidad de toda persona y sus derechos fundamentales garantizados por el Estado de derecho, en democracia y con justicia social».

Secretariado de Pastoral Social (Mar del Plata): «Sólo desde la verdad y la justicia es posible construir una convivencia basada en la fraternidad, el respeto y el compromiso con los más vulnerables, para que nunca más la violencia y el desprecio por la vida se instalen en nuestra sociedad».

Merlo-Moreno: El movimiento social cristiano «Crece desde el Pie» de la diócesis recuerda «con respeto y dolor a los 30.000 detenidos-desaparecidos» y subraya: «Hoy y siempre levantamos la voz: ‘Memoria, Verdad y Justicia. Nunca más'».

Pastoral Juvenil: El miércoles 25 de marzo, a las 19, se realizará por Zoom el conversatorio: «A 50 años del golpe militar: impacto en la Pastoral de Juventud». Enmarcados en el mensaje de la Comisión Permanente de la CEA, expresa: «Nunca más» a la violencia de la dictadura y «siempre más» a una democracia justa.