A 40 años: ¿Qué siente, que piensa y como revive hoy la guerra un ex combatiente de Malvinas?

Sobre la gesta de Malvinas, este es el relato de un ex combatiente que vive en San Pedro de Jujuy hace 8 años quien estuvo en el teatro de operaciones durante el conflicto por las islas con Gran Bretaña.

Se trata de Juan Carlos Galeano quien es de la provincia de Tucumán y que por razones de vocación se fue a ser parte de la Armada Argentina, en ese entonces fue cabo primero en comunicaciones de la fuerza. En 1983 fue destinado a un destructor y desde ahí a Ushuaia y que en el relato cuenta cómo fue su participación durante el conflicto de 1982.

El ex combatiente de Malvinas ahora está, aparte de sus actividades cotidianas, dedicado a difundir lo vivido en Malvinas y además llevar su mensaje a la nueva generación de jóvenes, haciendo conocer cuál fue la realidad de ese momento en que surgió el enfrentamiento con los ingleses. Galeano quiere que se conozca la verdad de como fueron los sucesos y de esta forma derribar algunos mitos que no reflejan la verdad.

Por eso está recorriendo establecimientos educativos y donde se lo requiere, como es el caso donde participó aportando datos para el libro de consulta sobre la historia de Malvinas de Laura Ballatore.

El relato de Galeano:

Es un gusto conversar con ustedes y poder narrar un poquito sobre la experiencia de la causa Malvinas y para la República Argentina es de suma importancia porque que están usurpadas partes de nuestras riquezas, parte de nuestras islas y nosotros como vivimos en el Norte no podemos conocer a diferencia de los que están en el Sur que conocen y saben perfectamente bien lo qué significan los archipiélagos del Atlántico Sur.

Porque las islas no son dos, sino que son 222 islas pequeñas y grandes, las dos más grandes son las que aparecen siempre en las imágenes, las Islas del Sur son parte de ese archipiélago y nos pertenecen, primeramente por herencia porque esas islas estaban confiscadas por los españoles y en 1810 cuando nos independizamos esas islas directamente pasan a las Provincias Unidas del Río de la Plata, así se llamaba la República de Argentina en ese momento, en 1810 el coronel Saavedra que toma el gobierno en esa etapa comienza a poblar las Islas Malvinas con argentinos, entonces desde ese momento en adelante hay una política que se establece para las islas, con decir que nosotros el 6 de diciembre de 1820 izamos nuestro pabellón en Puerto Soledad Coronel de Marina Yagüe quien fue comandante del navío heroína, era parte del Estado argentino y allí el comandante iza por primera vez el pabellón nacional el 6 de diciembre de 1820, eso tiene que estar en la historia y en las en las grillas del Ministerio de Educación que todavía no está.

De ahí en adelante los argentinos que poblaron las islas comenzaban a tener bienes y sus ovejas, comenzaron a expandirse hasta que en un momento determinado que se produce un operativo militar británico, el 6 de enero de 1833 con violencia y por la fuerza desalojaron a todos los argentinos de las islas y se apropiaron. Además esas islas son argentinas también por geografía porque forman parte de nuestra plataforma continental que por abajo sigue la tierra y se une a las Islas Malvinas, así que submarinamente por geografía y políticas esas islas pertenecen a la Argentina, porque cuando nos independizamos de España ellos nos entregan eso como parte de la Argentina. Es muy rico y hoy lo están usurpando varias naciones que son amigas del gobierno de turno, como por ejemplo los buques rusos, chinos que están usurpando y sacando nuestras riquezas del mar se lo están llevando y nadie hace completamente nada, por eso es muy importante. Nosotros tuvimos que intervenir porqué 1833 el 17 de enero, nuestros embajadores y diplomáticos comenzaron a protestar y a pedirle a Inglaterra que qué nos entreguen las islas que habían usurpado, desde ese momento en adelante año por años diplomáticamente se tuvo tratando de negociar y tratando de convencer a través de la ONU y organismos internacionales para que nos ayuden a recuperar las islas.

Esas islas también tienen una importancia sumamente estratégica y geopolítica porqué ese archipiélago del Atlántico Sur tiene entrada hacia el Pacífico a través del Cabo de Hornos, por ahí se puede entrar o salir hacia el Océano Pacífico, es un lugar estratégico que la OTAN quiere sostener y mantener eso porqué lo necesita, como vuelvo a repetir, los pesqueros rusos están entrando por el pacífico y se llevan todas las riquezas que tenemos acá y también pueden entrar fuerzas militares.

Otro tema que es importante que la ciudadanía lo conozca, es que nosotros no es que fuimos al conflicto solamente con Gran Bretaña, sino también estratégico, fue para que ellos no se queden con las islas porque si al cumplir 100 años nosotros no hacíamos un reclamo enérgico y formal o al no interesarse el país en el reclamo, en la exigencia de que nos devuelvan las islas, directamente pasaban a ser inglesas las islas, que si bien es cierto que perdimos el combate, pero en realidad no perdimos la razón para seguir luchando y reclamando las islas.

Allí hay 141 cuerpos de soldados que están sepultados en esas islas, lo que nos confirma y afirma la propiedad de las islas, nosotros con armamentos obsoletos a comparación de las grandes potencias, por poner un ejemplo, nosotros peleábamos con espadas de madera y ellos con espadas de metal, si bien ellos tenían ventaja pero el coraje de nuestros hombres equilibraba la lucha, ellos pudieron haber ganado en 3 días y toda su caballería estaba bien preparada, con equipaje nocturno incluso para poder ver y nosotros no teníamos, eso habla mucho de nosotros como argentinos, como por ejemplo en las invasiones inglesas los corrimos echando agua hervida y aceite, nuestro patriotismo por el país va más allá de las armas.

Lamentablemente hoy estamos desprovistos de todo porque nuestros jóvenes ya no hacen el servicio militar, es importante que cada hombre y mujer de nuestra nación sepa manejar las armas y no es apología de la guerra, como por ejemplo Israel una nación pequeñita que nació en 1942, sin embargo tienen una elite, un ejército extraordinario y nadie lo puede tocar porque hombre y mujeres dedican un tiempo para prepararse, si bien las cosas se deben hacer de forma diplomática con paz y diálogos, pero en algunos casos es una utopía, por ejemplo actualmente Rusia invadió a Ucrania, ambos países desarrollados pero están matando a niños y ancianos, sin embargo los ucranianos son gente patriota, van a defender su país, no les será fácil y darán la vida como nosotros que hemos dado la vida porque mucho de nuestros chicos en la guerra han dado la vida y se han enfrentado a pelotones de ingleses sin ningún problema, lo han hecho con un gran coraje chicos de 18 años, muchachos jóvenes que han combativo con ferocidad tal, es así que en Inglaterra comentan que los argentinos fueron hueso duro de roer y no les fue fácil, por días no perdieron el conflicto, nosotros no teníamos la tecnología que nos ayudara, teníamos aviones obsoletos y sin embargo hundieron casi la mitad de la de las flotas, ellos tenían los satélites norteamericanos para ser usado en todo momento, tenían la isla Ascensión en Portugal y allí se proveían de combustible, estaban muy bien preparados y encima con el respaldo incondicional de Chile, por eso nosotros tenemos que conocer la historia verdadera de Malvinas.

Creo que hay mucho por contar para tener una visión más amplia de la verdadera historia de Malvinas y eso es lo que estamos haciendo hoy los veteranos de guerra, a veces solos y a veces acompañados por las autoridades, pero la mayor parte solos porque no queremos irnos de este mundo sin que las nuevas generaciones sepan y conozca la verdadera historia sobre Malvinas que estuvimos prácticamente 22 años escondidos, encerrados porque no queríamos hablar de Malvinas, por otro lado los militares en ese momento, los que estuvimos en combate arriesgando nuestras vida, cuando salíamos a las calles con un uniforme nos escupía el pueblo porque estaban mal informados, con una ideología que estaba contando las cosas a su forma y mesclando la dictadura con el conflicto de Malvinas y los militares era un desastre, 22 años estuvimos escondidos.

Yo era cabo principal en la Armada Argentina y mi destino en principio fue el portaaviones 25 de Mayo, ahí estuve durante prácticamente 5 meses mientras estaban los aviones saliendo del portaviones hacia el teatro de operaciones, nosotros estamos dentro del teatro de operaciones a 17 millas de Malvinas y desde ahí enviábamos a los Súper Etenda, A4Q a enfrentarse con la flota inglesa, una vez que hundieron al Crucero General Belgrano el próximo blanco era el portaaviones 25 de Mayo, entonces el alto comando tuvo que determinar el riesgo que corría psicológicamente para la Argentina el portaviones, debíamos volver y evitar de que lo hundan, los civiles y la población estaba pendiente en ese momento del conflicto donde estamos perdiendo mucha gente, entonces largamos todos los aviones hacia Malvinas y otros hacia Comodoro Rivadavia y volvimos a Puerto Belgrano, una vez que volvimos todo el personal militar de cuadro fue comisionado a diferentes puntos del país para seguir trabajando y seguir luchando, a mí me tocó la Brigada de Helicópteros de Rescate a Comodoro Rivadavia, fui comisionado por los siguientes dos años con los helicópteros grandes King que iban de noche a traer los heridos de las playas y de la costa de Puerto Argentino en la oscuridad a un nivel muy bajo en el océano para que no nos detectaran los radares, íbamos a las 12 de la noche y volvíamos a las 12 de la mañana con los heridos y con cuerpos en algunos casos.

La mayoría eran soldados del Ejército Argentino, estaban tan heridos que lo llevamos al hospital de Comodoro Rivadavia y en la parte delantera del helicóptero traíamos los heridos, en la parte trasera los cadáveres, en el último tramo del conflicto en ese momento nosotros tratábamos de aliviar el dolor pero no podíamos hablar porque los chicos jóvenes no podían hablar, algunos con brazos cortados o heridas profundas, cuando llegábamos venia una ambulancia que los llevaba al hospital, eran 7 helicópteros que realizaban ese trabajo con mucho cuidado y no reconocí a ningún camarada de armas porque la mayoría era del ejército ”.

Estamos malvinizando las narraciones porque malvinizar significa prohibido olvidar, porque si uno no sigue enseñando o narrando la verdadera historia, tratando que las nuevas generaciones valoricen la causa Malvinas porque la gente pronto olvida y no podemos olvidar a los soldados de San Martín, los de Belgrano o los gauchos de Güemes que es historia. Nosotros estamos en el mismo nivel, hemos ido a defender el patrimonio de la nación, sacrificando a nuestras familias donde ellos quedaron acá sin saber si íbamos a volver. Cuando nosotros iniciamos con los preparativos para zarpar a Malvinas dejamos todo prácticamente asegurado, por si no volvíamos que de hecho hay muchos que no volvieron, quedaron sus viudas con sus hijos, entonces no podemos olvidar porque es nuestra vida, porque es un pedazo de nuestra argentina, yo digo una cosa si hoy se convocará a volver a Malvinas todo los veteranos volverían todos, listos para dar la vida por nuestras islas, hemos tenido miedos, problemas psicológicos, hemos vivido los traumas post guerra todos porque todos hemos peleado con pasión y el coraje salió de ese nacionalismo y patriotismo, más el personal militar que se preparó toda la vida para hacer eso”.

Todos los veteranos de guerra hemos sentido de una manera u otro, pero algunos lo tuvieron con más agudeza, algunos se quitaron la vida, hay algunos que se siguen suicidando porque el trauma que tienen no lo pueden superar, hay personas que son débiles de espíritu y otras que son fuertes de espíritu, pero podemos resistir, yo en los primeros 3 años prácticamente canalizaba todo en una relación con Dios, la mayoría de los veteranos lo hicimos, donde hemos sufrido tanto que hemos aprendido a amar y a ser más solidario, más servicial, apegado a lo espiritual, eso en realidad nos ayudó muchísimo en combate cuando nuestras tropas estaban en pleno combate que era dios y ellos por eso con la mayoría de los veteranos vas a ver que tienen un crucifijo o hablan de dios y están unido con lo espiritual.

En la vigilia vamos a pasar la película Soldado Argentino así los chicos y jóvenes puedan ver lo que realmente fue el conflicto de Malvinas y yo no hablo de guerra porque eso no fue una guerra fue un conflicto armado, un conflicto bélico armado que se convirtió en una guerra convencional cuando los ingleses con la OTAN y sus aliados entraron a las islas donde se produjo la guerra, la intención del gobierno según la planificación obtenida era entrar tomar las islas y volver de vuelta al continente pero la ambición desmedida de los tres comandantes a cargo del gobierno no nos dejaron, era entrar izar la bandera y volver para que el mundo sepa que hemos entrado a recuperar los nuestro y después las cosas se recrudecieron, se volvieron más violenta y tensas donde el pueblo argentino estaba en la calle prácticamente dándonos aliento pero lamentablemente no era verdad lo que se estaba diciendo en el continente, había cosas que pasaban por otro lado, los generales y comandantes que estaban en las islas no estaban preparados para un conflictos de esa magnitud, por ello lamentablemente tuvimos que quedarnos y enfrentar algo inimaginable, la OTAN con Inglaterra y Norteamérica les estaba proveyendo armas, tecnología y bloquearon los cargamentos que debían enviarnos desde Francia, como misiles y los aviones para esos misiles, pero con la creatividad de los argentinos crearon una plataforma de esos misiles en tierra, por eso todas las naciones que tienen conocimientos de guerra nos reconocieron como guerreros y más a nuestros soldados que eran jovencitos.

Esto tiene que conocer la población y la ciudadanía, los jóvenes especialmente tienen que valorar nuestro país que es hermoso que muchas veces han intentado fundir, pero no lo pueden fundir, entonces tenemos que defenderlo, cómo lo vamos a hacer, preparándonos y educándonos, conociendo la verdadera historia de Malvinas que es una historia apasionante, hoy tenemos una jujeña escritora y periodista Laura Ballatore que está haciendo el segundo libro de consulta de la historia de Malvinas, lo está haciendo con nosotros para que el libro en el futuro puede llegar a ser un manual de consulta para las escuelas, lo que necesitamos es que nuestro gobernador mande a la Legislatura una ley al Ministerio de Educación para qué comiencen a enseñar sobre Malvinas, que sea un eje dentro de la materia historia, porque Malvinas es parte de la historia y a medida de que valla pando el tiempo puedo asegurar que será más fuerte porque los argentinos cuando conocemos la verdad queremos que la verdad perdure, creo que hoy el pueblo argentino está muy consustanciado con la causa Malvinas.

Tenemos mucho por contar sobre la diplomacia y los países que realmente fueron nuestros aliados, como trabajaron y como nos ayudaron, especialmente Perú que fue un aliado incondicional de la Argentina y así como Perú varios países de Latinoamérica han estado apoyándonos, todo eso se puede enseñar porque está en la historia y los países de Europa también estuvieron a favor nuestro, entonces hay mucho por enseñar y ver sobre Malvinas, lo que pasa es que durante muchos años se ha desmalvinizado el país, se han contado historias que no tienen nada que ver con la realidad, se han mezclado las ideología que al final el pueblo y la ciudadanía no entendieron nada, fue lamentablemente la realidad pero ahora estamos en carrera, ya no quedamos muchos, se están muriendo veteranos de guerra, yo tengo el padrón de fallecido durante el 2020 y 2021, han muerto muchísimos veteranos de guerra por el Covid porque es un virus que trabaja sobre las debilidades, muchos de los veteranos de guerras psicológicamente y físicamente tenemos algunos problemas, pero gracias a Dios yo todavía estoy completo pero a mí me costó 2 o 3 años de estar sanándome de toda esta experiencia y heridas, yo antes no hablaba dos palabras sin llorar fue muy fuerte, a muchos de nosotros nos costó la familia no podíamos convivir, esto una persona normal no entiende lo que le pasa al que tiene un trauma post guerra, por ahí están durmiendo juntos y uno comienza a gritar, a soñar o tiene pesadillas, tiene problemas incluso en el mismo trato diario, nos hemos vuelto bastante tercos hay muchos temas psicológicos que lo tengo preparado en un informe.

Los veteranos de guerra perdimos nuestra familia, perdimos hijos porque queríamos estar solos y no queríamos que nos hable nadie, nos volvimos solitarios todo por esta causa que gracias a Dios muchos nos fuimos recuperando, somos los que estamos saliendo ahora contando nuestra historia, pero todavía hay muchos que les cuesta hablar y son muy introvertidos, pero poco a poco nosotros sus compañeros los estamos incentivando para que ellos comiencen a abrirse y a contar su historia, den testimonio. Casualmente mañana en Ledesma tenemos una entrevista para que varios compañeros cuenten sus testimonios donde hay muchos muchachos que les cuesta, pero se animaron, lo que queremos es que nuestros gobernantes o lideres le pongan un poco más de atención a la causa Malvinas para que todos los argentinos en el momento que tengan que defender a su país sepan cómo hacerlo, nosotros estamos siempre dispuesto al servicio, como por ejemplo estamos ayudando en algunos barrios a nuestra comunidad”.