864 muertos y más de 2.000 casos confirmados por el brote de ébola en el Congo

El Ministerio congoleño de Comunicación y Medios indicó que la tasa de letalidad por la enfermedad se ubica en torno al 39,6%.

El número de muertos por el brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) ascendió a los 864, mientras que los casos confirmados ya son 2.181, según informaron este sábados las autoridades locales.

El Ministerio congoleño de Comunicación y Medios indicó que la tasa de letalidad por la enfermedad se ubica en torno al 39,6%.

El reporte de la cartera africana sostiene que se registraron 56 contagios nuevos y 36 decesos en las últimas 24 horas, al tiempo que 722 pacientes permanecían internados o aislados y unas 412 personas recibieron el alta.

En tanto, el rastreo de la patología se elevó al 66,9%, mientras que en Uganda no se vieron afectadas las provincias orientales de Ituri (epicentro), Kivu del Norte, Kivu del Sur y Haut-Uele, así como también el distrito de Tshopo (centro-norte), conforme a lo informado por el sitio internacional DW.

A su vez, el país limítrofe señaló que el jueves el último paciente que contrajo ébola se recuperó, tras el reporte de 20 contagios, 15 de ellos importados del Congo, entre los que hubo dos muertes.

El brote se mantiene en una fase de “transmisión sostenida”, marcada por un rápido aumento en los casos desde su inicio, detalló el informe. La epidemia, causado por la cepa Bundibugyo del virus del ébola, fue declarado el 15 de mayo.

Agencia NA