8 de marzo de 1975 – 8 de marzo de 2020: A 45 años de la institucionalización del Día Internacional de la Mujer

Ruptura de los acuerdos sociales en los roles de género. Por Cintia González Oviedo, Directora de Bridge The Gap Consultora

Es 8 de marzo, un hombre entra en un ascensor y se encuentra con un grupo de mujeres, una de ellas espera que la salude y le diga feliz día, otra se ofende cuando la saluda en su día: los parámetros de qué decir y qué hacer generan mucha confusión en varones y mujeres. Hoy nos encontramos con una ruptura de los acuerdos sociales respecto a la perspectiva de los roles de género y esto se refleja en el 8 de marzo.

Este día conmemora la lucha de la mujer por sus derechos en pie de igualdad con el hombre y en el desarrollo íntegro como persona. Se institucionalizó en las Naciones Unidas en 1975 como el día internacional de la mujer y, rápidamente, este día se llenó de contenido comercial que está asociado a símbolos considerados típicamente femeninos como son los perfumes y las flores.

En la actualidad, hay una ruptura de estos acuerdos sociales de lo que es esperable, cuales son los parámetros de lo que está bien y lo que está mal, y esto se refleja con mayor claridad el 8 de marzo.

En el ámbito corporativo, las empresas se están queriendo despegar del regalo típico y no saben qué camino tomar para la conmemoración de esta fecha. Por un lado, se encuentran con mujeres que esperan regalos como perfumes o flores. Por otro lado, también hay varones, que se sienten cómodos con ese rol y ahora no saben qué hacer. Tomar una postura además, refleja una reflexión interna de la empresa sobre los roles de género que muchas compañías aún no han iniciado.

Una de las cosas que está pasando es que las empresas piden propuestas que no reproduzcan estereotipos de género, pero muchas veces esas propuestas de forma inconsciente, están reproduciendo estereotipos de otra manera mucho más sutil. Por ejemplo, se brindan charlas de liderazgo femenino, donde se habla de un tipo de liderazgo por ser mujer, que nos engloba a todas por igual, que replica estereotipos considerados femeninos, distintos al liderazgo masculino. Además, se escuchan charlas de empoderamiento de la mujer con cierto vacío de sentido y alejamiento de lo que implica un verdadero empoderamiento.

Por mi parte, celebro este debate actual y esta discusión porque implica un avance, un cuestionamiento que este año se siente más masivo. Me parece importante no reproducir el rol de los estereotipos de género de manera solapada como así también no invisibilizar el día de la mujer realizando charlas no específicas sobre mujeres. Es un día al año y no podemos invisibilizar a la mujer dentro del conjunto de las diversidades.

El trasfondo de estos debates en las empresas hoy, implica una toma de decisión ¿Cuál es la postura de la empresa?¿Cuál es la transición o el camino que toma la marca respecto a los roles de género? Algo es claro: no puede seguir como antes.

