46 trabajadores golondrinas que llegaron de Mendoza cumplirán la cuarentena en un hotel de la ciudad de San Pedro de Jujuy

Estaban trabajando en la cosecha de la uva en la provincia de Mendoza cuando se declaró la cuarentena quedando varados ahí y luego de gestiones fueron trasladados a Jujuy.

Durante el trayecto dijeron que cumplieron todos los protocolos en las distintas provincias por las que atravesaron y que por decisión de un fiscal fueron trasladados al complejo de Los Alisos, donde no tenían donde dormir ni para comer, como tampoco agua potable.

Ante gestiones del intendente de la ciudad de San Pero de Jujuy Julio Bravo se logro que estas 46 personas incluyendo niños realicen la cuarentena en un hotel de esta ciudad.

En conferencia de prensa brindada por el intendente Bravo se conoció más detalles sobre cómo va a ser la llegada del contingente que estaba previsto arribar a la ciudad pasado el mediodía de este viernes.

Señaló Bravo que, “se están organizados los desayunos y almuerzos en los comedores municipales con la infraestructura que tiene Desarrollo Humano, con la colaboración del Centro de Jubilados del barrio 23 de Agosto, para llevarles en vianda a las personas que cumplen la cuarentena en el hotel Vella Vista, por otra parte los familiares de estas personas pedimos se organicen y nos organicemos nosotros para que se hagan cargo de llevarles las meriendas y la cena, y los que puedan nos colaboren para el pago al propietario del hotel”.

Contó además que, “el resto de las personas que serían alrededor de 40 o 41 son de la localidad de La Esperanza, hasta este momento no tengo información a donde serían trasladados. El intendente Carrizo está realizando propuestas para que sean alojados en alguna de las dependencias que está ofreciendo la Municipalidad de La Esperanza”.

Dijo además el intendente sampedreño, “hay que tener en cuenta que estas propuestas de alojamiento tiene que ser aprobado por el personal de salud del Comité de Emergencia provincial. Envié mensaje al doctor Pablo Jure para que verifiquen lo que está ofreciendo el intendente Carrizo a efectos de que la gente que es de La Esperanza cumpla la cuarentena en esa localidad y el resto de las personas serían alojadas en distintos hoteles de San Salvador de Jujuy”.

Luego hizo referencia a lo que en ese momento estaba sucediendo con los trabajadores golondrinas que estaban hasta esos momento en el Complejo Eva Perón, “también se toma conocimiento que se produjeron incidentes en Los Alisos porque la gente entra en estado de desesperación lógicamente, porque no comieron bien, porque no descansaron bien y todavía no se les pudo asegurar el destino, en nuestro caso hemos trabajado activamente y le hemos dado la solución a estos sampedreños que viven en nuestra ciudad”.

Posteriormente informó Bravo, “los vamos a trasladar en colectivos y lo van a recibir el COE local a cargo del hospital Paterson quienes son los que van estar controlando el estado de salud mientras se cumpla la cuarentena, además la gente de Desarrollo Humano va a trabajar en tratar de contener a los niños que están en el contingente, hay que recordar que la cuarentena se cumple dentro de las piezas, está prohibido salir o entrar nadie al hotel”.

En referencia al arribo del colectivo que traslade a estos trabajadores explicó, “estamos listos para recibir a esta gente, pero se tiene que solucionar los inconvenientes que tiene en Los Alisos. Llegan únicamente la gente que viven en San Pedro de Jujuy”.

También fue consultado sobre la gran cantidad de gente que hubo en la mañana de este viernes en los bancos señalando al respecto, “no podemos hacer más de lo que estamos haciendo, lamentablemente la gente no respeta las normas de seguridad y prevención, la gente se sigue amontonando, la policía hace lo que puede, pero lamentablemente no fue acertada la decisión de pagar a los jubilados y pensionados juntos a los otros beneficiarios de distintos programas, son decisiones que no la tomamos nosotros, no tenemos ningún tipo de injerencia, tratamos de colaborar para que sea lo menos problemático posible”.

Pedro Álvarez – Corresponsal SPJ