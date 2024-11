360 deportistas jujeños participarán de los juegos nacionales “Evita 2024”

El torneo nacional se realizará del 4 al 9 de noviembre y reunirá cerca de 10.000 chicos de todo el país, de edades comprendidas entre los 12 y los 16 años, en deportes individuales y de conjunto.

Del 4 al 9 de noviembre Mar del Plata será escenario de los Juegos Deportivos Nacionales Evita, alrededor de 360 jóvenes deportistas jujeños tendrán la posibilidad de competir, confraternizar, socializar, la competencia nacional que tiene más de 76 años.

El ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, afirmó que la participación de Jujuy obedece a una decisión del gobernador, Carlos Sadir, y expresó su satisfacción al señalar que, tras un largo trabajo con la Secretaría de Deportes de la Nación, se logró confirmar la participación de los atletas jujeños en estos juegos, que celebran más de 76 años de historia en el país.

La delegación jujeña está compuesta por 360 personas, en su mayoría deportistas convencionales, deportistas adaptados, además de acompañantes, entrenadores, staff de la Secretaría de Deportes de la Provincia y staff de asistencia médica 7 profesionales de la salud; distribuidos en 7 colectivos.

Las disciplinas en los que participarán nuestros representantes son: Convencionales Atletismo, Bádminton, básquetbol 3 x 3, BMX Freestyle, Boxeo, Canotaje, Ciclismo, Freestyle, Futsal, Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica, Handball Playa, Hockey, Judo, Karate, Levantamiento Olímpico, Lucha Libre, Natación, Rugby, Skate, TaeKwon Do, Tenis de Mesa, Tenis, Tiro, Triatlón, Vóley de Playa y Vóley. Adaptados Natación sub 16, Voleibol sentado sub 18, Goalball sub 18, Básquet 3×3 sub 16, Bochas sub 18, Atletismo sub 18, Tenis de mesa sub 18.

Se estima que la delegación arribará a Mar del Plata este lunes 4 de noviembre, alrededor del mediodía.