35 casos positivos y 3 sospechosos de chikungunya en San Pedro

Se conoció un informe sobre los casos positivos de chikungunya en San Pedro de Jujuy y los trabajos de prevención que se realizan.

Autoridades sanitarias brindaron un informe actualizado sobre la situación epidemiológica del chikungunya en San Pedro de Jujuy, donde se confirmaron 35 casos positivos y tres sospechosos en estudio.

Situación actual y evolución de los contagios

La directora del Hospital Guillermo Paterson, Dra. Evangelina Vechetti, informó que los contagios se mantienen con un promedio de uno a dos casos diarios, lo que refleja una circulación activa del virus en la ciudad.

La profesional explicó que el número de casos confirmados responde a los diagnósticos positivos registrados, aunque no se descarta la existencia de más personas afectadas que aún no fueron confirmadas mediante estudios.

Operativos de prevención y control

Vechetti detalló que se trabaja de manera conjunta con Atención Primaria de la Salud (APS), la Dirección de Vectores de Nación, el área de Zoonosis del municipio y Defensa Civil, con operativos focalizados en los barrios donde se detectaron casos.

Las acciones incluyen descacharrado, control domiciliario y seguimiento epidemiológico en las zonas afectadas y en los sectores aledaños, con el objetivo de reducir la proliferación del mosquito transmisor.

En este sentido, la directora remarcó la importancia de la colaboración de los vecinos, ya que el ingreso del personal de salud a los domicilios permite detectar posibles criaderos y prevenir nuevos contagios.

Factores climáticos y riesgo sanitario

La titular del nosocomio indicó que las condiciones climáticas actuales, con alternancia de lluvias y altas temperaturas, favorecen la reproducción del mosquito, lo que dificulta la disminución de los casos.

Por ello, señaló que el descenso de temperaturas será un factor clave para reducir la circulación del virus en las próximas semanas.

Llamado a la comunidad

Finalmente, Vechetti reiteró el pedido a la población para reforzar las medidas de prevención, mantener los hogares libres de recipientes con agua estancada y acompañar los operativos sanitarios que se desarrollan en San Pedro de Jujuy.