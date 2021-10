2da jornada de la exposición de trabajadores de la economía popular

En Plaza Belgrano desde esta mañana se realiza la exposición de trabajadores de la economía popular donde van mostrando los diferentes trabajos que realizan, como alimentos, construcción de muebles y otros rubros.

También hicieron conocer sobre la situación actual de las diferentes cooperativas que funcionan en la provincia, además de pedir ayuda del gobierno para poder mantener esta fuente de trabajo, como también el apoyo a merenderos y comedores.

El referente del movimiento popular Nuestra América Gonzalo Maurín comentó, “estamos realizando la segunda exposición de trabajares de la economía popular, porque entendemos que es necesario el poder visibilizar el trabajo que vienen realizando nuestros compañeros en los distintos lugares, ya sea en los barrios o sectores más populares vulnerados”.

Destacando además, “también en las cooperativas textiles de construcción, de carpintería comunitarias, gastronómicas, todo el trabajo que se viene realizando para nosotros es clave e importante, mostrar y visibilizar lo que hace la economía popular, que muchas veces es olvidada y ninguneada, donde particularmente el gobierno de la provincia de Jujuy venimos siendo hostigados porque cuando salimos a reclamar o pedir mejores condiciones de trabajo, porque ya somos trabajadores no somos el planero que ellos quieren hacer creer a la gente, somos trabajadores y lo queremos es mejora en las condiciones de trabajo y más trabajo para las cooperativas de construcciones que tenemos porque entendemos que muchas veces las obras se las dan a los amigos, por ello venimos a visibilizar lo que se hace en las cooperativas”.

A su vez remarcó, “las compañeras estuvieron bancando la pandemia en los merendero y comedores, cuando el Ministerio de Desarrollo no les dio nada y lo estuvieron haciendo todo ha pulmón buscando donaciones y mercaderías para poder sostener las meriendas, donde antes iban 150 y ahora pasaron a 300 personas, por ejemplo en las cooperativas textil cuando empezó la pandemia las compañeras fueron las primeras que empezaron a hacer los barbijos y a salir a vender a la calle cuando nadie salía y no quedaba otra porque el trabajador de la economía popular vive muchas veces del día a día y eso es lo que venimos a mostrar, el trabajo que realizan los compañeros y de cómo se trabaja todos los días en los diferentes lugares”.

Luego Maurin agregó, “en el último informe del RENATEP dice que Jujuy es una de las provincias en el país que más trabajo tiene la economía popular, superando así a los trabajos del sector privado y es lo que hoy estamos visibilizando también, la verdad que el gobierno de la provincia, cada vez que se hizo un petitorio o se intentó pedir algo nunca tuvimos la oportunidad de llegar al diálogo y lamentablemente el gobierno de la provincia responde siempre con la Policía, con dependencias de ministerios y secretarias cerradas y no habilitando el diálogo, que es lo que nosotros pedimos, dialogar con el gobernador que muchas veces remarca tener un gobierno de paz social pero mientras haya hambre y no haya mejoramiento en los trabajos que se realizan es muy difícil que podamos nosotros estar tranquilo, donde la canasta básica familiar tiene que superar más de 60.000 pesos, nosotros con el día a día trabajando a eso no se llega y el gobierno no está dando ningún tipo de respuesta, por eso también lo hacemos acá visibilizando y exponiendo, así también algunos compañeros traen para la venta algunas cosas que ellos hacen tanto en los rubros textil, carpintería y gastronomía entre otras”.

Dijo además el referente, “es triste la realidad por la inflación, no se está llegando a fin de mes y las organizaciones sociales cumplen un rol importante para contener esto lo que está pasando y como lo mencione algunos comedores pasaron de recibir 150 persona a recibir el doble casi 300 personas, porque ahora no solamente son los niños sino que también es casi toda la familia porque la inflación es real y en la provincia de Jujuy cuando salís a pedir que te den una mano no te dan una mano en ese sentido y también cuando la gente sale a pedir trabajo el gobierno tampoco da una solución. Nosotros como trabajadores de la economía popular vamos día a día tratando de buscar una repuesta y solución a eso, lo único que nos queda es seguir organizándonos con las demás organizaciones que conformamos la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y seguir planificando acciones en conjunto para poder seguir visibilizando la situación donde hay arriba de un 22 % de gente que recibe el IFE y entonces eso me parece que está demostrando el IFE, que acá en Jujuy hay un alto grado de desocupación y falta de trabajo que nos preocupa”.

Luego concluyó manifestando, “nosotros lo que venimos a pedir es trabajo genuino y también la mejora de condiciones en el trabajo que ya tenemos, porque si decimos que tenemos espacios comunitarios donde se realizan merenderos o clases de apoyo, cuadrillas de desmalezamiento y todo lo demás venimos a pedir que por lo menos colaboren con el mejoramiento de todos esto espacios que tenemos, pero generar confusión de los planes como es el Potenciar Trabajo que es un contraprestación a cambio del servicio que ya realizamos los trabajadores, pero sería como un complemento al trabajo que realizas y el Estado te está reconociendo, por ejemplo a las textiles le pagaremos la mitad de un sueldo básico, y lo otro lo produce el trabajador, esa es la diferencia entre los planes y lo que realizamos los trabajadores que por ahí la gente y el gobierno lo desconocen, por eso lo que queremos es trabajo genuino y que mejoren las condiciones de trabajo que nosotros realizamos, porque si bien no alcanza pero igual lo realizamos, así que estaría bueno que reconozcan nuestros trabajos para que al menos realicen mejoramientos en los merenderos que ya están funcionando, eso es lo que pedimos, mejoramiento”.