25 procedimientos y 18 personas demoradas en operativos contra el narcotráfico en Jujuy

Las intervenciones incluyeron procedimientos en la vía pública, allanamientos en bocas de expendio y actuaciones en distintas localidades de Jujuy.

La Dirección General de Narcotráfico de la Policía de Jujuy, en conjunto con la Agencia Provincial de Delitos Complejos y con intervención del Ministerio Público de la Acusación, llevó adelante 25 procedimientos en distintos puntos de la provincia durante la última semana.

Como resultado de los operativos, fueron demoradas 18 personas y se logró el secuestro de 175,36 gramos de clorhidrato de cocaína y pasta base -equivalentes a 879 dosis-, además de 108,44 gramos de marihuana, equivalentes a 544 dosis.

También se incautaron 24 teléfonos celulares, una motocicleta y cinco balanzas utilizadas para el fraccionamiento de sustancias.

Las intervenciones incluyeron procedimientos en la vía pública, allanamientos en bocas de expendio y actuaciones en distintas localidades de la provincia, en el marco de un trabajo sostenido de prevención, investigación y lucha contra el narcotráfico.

Estos resultados reflejan el compromiso permanente de las fuerzas de seguridad y los organismos judiciales para combatir el delito y fortalecer la seguridad de todos los jujeños.