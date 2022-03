24M: Relatos de un ex preso político

El pasado 24 de marzo, durante los actos por el golpe militar del 76, no solamente participaron del mismo organizaciones de DD.HH., también organizaciones sociales y personas que fueron detenidas durante el proceso.

Es el caso de Juan Giménez, un ex preso político que estaba participando de un acto para recordar esta fecha en la ciudad de San Pedro de Jujuy. En una entrevista con nuestro medio, recordó como fue lo que vivió en esa época y dio detalles de algunas situaciones por las que atrevesó.

El ex preso político de Juan Giménez inicio comentando, “ayer en la marcha muchísima gente nos acompañó sobre todo jóvenes que son los que continuaran con la bandera de lucha de verdad y justicia”.

Seguidamente comentó el relato sobre lo vivido, “es bueno recordar y trasmitir en cuanto a la memoria la verdad y la justicia que forma parte de la historia entonces es bueno saberlo. Mi detención se produce antes del golpe militar en el 85 cuando ya estaba operando en la argentina la Triple A, pero ya estaba todo preparado con una estructura armada para la persecución tortura y desaparición porque ya en esa época se estaba produciendo desapariciones que si bien, es cierto, cuando se estaba bajo el régimen democrático ya se violaban un montón de derechos. Lo que tenemos ahora es democracia pero ha costado 30.000 desaparecidos, compañeros detenidos, niños sustraídos de las madres embarazadas, por ello cuando hablamos de memoria es importante trasmitir los ocurrido durante ese genocidio”.

A lo que agregó el ex detenido, “hay muchos compañeros que murieron por la tortura, o fueron asesinados, en ese tiempo había tomado el cargo Estela Martínez de Perón, pero prácticamente se notaba que quien manejaba el gobierno era López Rega, él había conformado el grupo de la Triple A, un grupo comando de servicios de inteligencia, persecución, detención, tortura y desaparición, lo mismo que en Tucumán con el denominado Operativo Independencia, que fue firmado por estela Martínez de Perón quien fue la que autorizo para que se haga este operativo, pero de todas maneras el gobierno ya estaba debilitado y había perdido credibilidad, aparte estaba el problema económico, entonces lo militares tomaron esta oportunidad, causando la destrucción en los económico, político, social que cuando regreso la democracia pudimos conocer la situación de la Argentina”.

En otra parte de la charla recordó, “la junta militar había gestionado para realizar el mundial en el año 78 con la idea de mostrar al mundo que aquí no se violaban los derechos humanos y con los festejos del mundial se callaban gritos de las personas, esto estaba todo arreglado para que salga campeón la Argentina, se arreglaron los resultados de los partidos para que la gente en el exterior hable de que Argentina gano la copa y que no se estaban violando los derechos humanos y no se estaba torturando”.

Así mismo contó, “había muchos periodistas de medios internacionales, pero no los dejaban trabajar libremente, solamente mostraban una parte de la Argentina que todo estaba bien, pero se sembraba el terror, no los mostraban, pero las Madres de Plaza de Mayo se la rebuscaron, iban a los cuarteles, a las iglesias y a los comandos, pero nadie decía nada, en muchos casos ya habían sido torturados hasta inclusos desaparecidos. Acá en San Pedro tenemos una compañera que la habían secuestrado junto con las Madres de Plaza de Mayo, después la arrojaron al mar y luego el mar se encargó de devolverlas junto con las hermanas francesas, entonces los militares no pudieron ocultar más porque eran los mismos lugareños quienes encontraban los cuerpos”.

“Nosotros, los organismos de derechos humanos y las Abuelas de Plaza de Mayo estábamos convencidos de que la máquina de exterminio en argentina estaba funcionando a pleno”, agregó.

También dijo, “nosotros lo que queremos es la defensa de los que tenemos de los derechos adquiridos, porque en el año 70 los desaparecidos éramos de entre 20 y 30 años pero había otros compañeros de 17, 18 años, yo empecé a militar en el peronismo cuando la palabra viva Perón era prohibida y se logra recuperar el viva Perón con la asunción de Héctor Campora ya que cuando asume lo primero que hace es declarar la amnistía y liberar a los presos políticos, además las proscripción del peronismo para que Perón vuelva a la argentina”.

Y agregó, “toda la gente militante éramos jóvenes estaban la juventud peronista, la UES, la FUP, la juventud peronista y muchos más”.

Continuando con lo vivido mencionó, “se conocen las condiciones de los desaparecidos por todas las denuncias de las Abuelas de Plaza de Mayo, entonces se logró que venga una comisión internacional a ver si se violaban los derechos humanos, pero por ejemplo cuando venía la comisión a la cárcel donde estábamos nos daban colchas nuevas para que se vea que estaba todo bien cuando no era así y las mujeres lo pasaron peor muy mal, fueron violadas, secuestradas, torturadas, a las niñas las violaban delante de los padres, a las madres delante de los hijos y esposos, a los militares le causaba gracia el torturar porque muchos de ellos fueron preparados para torturar, matar y hacer desaparecer”.

Sobre la actuación de la prensa dijo, “actualmente los que implantan determinada información son los medios de comunicación, por eso siempre le digo a los jóvenes que debemos defender la democracia porque es lo mejor que a un país le puede pasar con todos los defectos que tiene, porque la democracia es garantía de derecho y los derechos que tenemos los ciudadanos es la garantía a la educación, garantía de trabajo, garantía de salud, derecho a la vivienda, libertad de expresión, libertad de reclamo, libertad de prensa y los poderes deben ser autónomos, es decir el Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo tiene que ser autónomo y no responder al gobierno de turno, por ejemplo acá en Jujuy se están violando derechos, reprimen, los meten presos, judicializan las protestas igual que en la época de los 70 pero la única diferencia es que allí utilizaron las armas”.

Finalmente señaló Giménez, “en el país no hay salud, no hay educación, no hay infraestructura, pero ellos tienen medios hegemónicos que manipulan todo como por ejemplo Morales cuando sale a otra provincia y hace declaración que en Jujuy no hay protestas, no hay reclamos ni cortes de ruta entonces una persona de otro país ve en los medio piensa que Jujuy es un paraíso, pero la verdad es que no menciona que la gente no protesta porque reprimen o judicializan la protesta, es decir que estamos con un método similar a los 70”.