24 de Marzo: Descubrieron una placa por la “Memoria, Verdad y Justicia en la Seccional 9na de San Pedro de Jujuy

Fue un lugar donde funcionó en centro de detención ilegal dentro de la historia que se vivió durante la dictadura militar, luego del golpe de Estado en el año 1976.

En el lugar se congregaron autoridades municipales y provinciales, personas que estuvieron detenidas en el lugar y familiares de detenidos y desaparecidos para descubrir una placa recordatoria y quedar señalada como el lugar don funcionó un centro clandestino de detención durante la dictadura militar que asaltó los poderes del Estado el 24 de Marzo de 1976 y se extendió hasta el 10 de Diciembre de 1983.

El intendente Julio Bravo al hacer uso de la palabra expresó, “es importante el hecho simbólico de esta placa en la Seccional 9° que da constancia de que aquí funciono un centro de detención ilegal ya que las personas que fueron detenidas en momentos del golpe de estado no fueron por orden judiciales o juez de la nación, a su vez a las personas detenidas no se le brindo ningún tipo de información a los familiares, es por ello que está bien que a partir de una ley provincial se establezca los lugares donde las personas desaparecidas deban ser recordadas cada 24 marzo, tanto los que la vivimos, como las generaciones futuras, que esto sea un acto de respeto y reflexión para que lo sucedió y que nunca más vuelva a suceder, más allá de los defectos de los gobernantes, es decir que en Argentina nunca más tiene que volver a haber un golpe de estado a la democracia que es un sistema que garantiza el derecho de la vida, libertad y libertad de expresión”.

Por otra parte Bravo añadió, “quiero también realizar una pequeña reflexión para aquellos grupos que se creen dueños de los derechos humanos, no es así, respeto su dolor, muchos de ellos han sido preso políticos, han sufrido mucho, pero no son dueños de los derechos humanos y esta fecha debería ser una bandera que une a la totalidad de los argentinos sin distinción de banderías políticas, no se puede seguir agraviando a la policía o a quienes gobiernan el Estado, la Armada, la iglesia. Los destacamentos han reconocidos los horrores de la dictadura argentina, eso fueron otros tiempos, pero ahora es tiempo de la garantía de los derechos y volver a decir nunca más”.

La secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Jujuy, María Marcela Infante comentó, “hoy nos reúne la conmemoración por el día de la memoria y la justicia, a su vez estamos dando cumplimiento a la ley provincial 5931 que declara como ex centro clandestino de detención a la Comisaria 9° de San Pedro de Jujuy”.

Referido al acto Infante agregó, “la señalización de los sitios de memoria y terrorismo de Estado es una política pública de este gobierno para el recuerdo y memoria. Actualmente en esta ley hay determinado 19 sitios de terrorismo de Estado donde 12 solamente están señalizados y el día de hoy descubriremos la placa 13 con el fin de manifestar de seguir trabajando por la memoria y la justicia”.

Una de las ex presas de la dictadura militar del 76, Hilda Martínez hablo y recordó, “hoy no es mi testimonio, ya que el testimonio ya lo dimos a la justicia y el que quiera saber de las historias trágica que hemos vivido puede dirigirse al Juzgado Federal 2 y al Archivo Provincial de la Memoria donde están expresados la tragedia y los terribles horrores de todos los que sufrimos la dictadura, no solo de las víctimas, si no de los familiares también”.

Posteriormente expresó, “queridos sobrevivientes, familiares de nuestros desaparecidos, ciudadanos, autoridades y prensa que acompañan este acto hoy ya son 45 años de la tragedia que nos enluto, quiero parafrasear el día de la memoria y la justicia con simples y frescos recuerdos, memoria ya no de las peores condiciones de indignidad que fuimos sometidos, sino memoria de aquellos pobres y adolescentes que daban clases de apoyo a quienes lo necesitaban, que asistían con alimentos abrigos y calzado a quienes tenían frio, memoria a la solidaridad y compromiso, memoria de compartir, fuimos perseguidos, encarcelados y desaparecidos”.

“Quienes recuerdan las simples acciones que salvaron a tantos hermanos de la violación intrafamiliar, suicidios, de tremendas enfermedades de aquellos jóvenes que integraban pequeños centros estudiantiles para defender las injusticias de abusos de profesores, directores autoritarios y discriminadores, así también el apoyo de aquellos profesores que se oponían al desprestigio y baja calidad de la educación, quienes se acuerdan de los trabajadores que se plantaban antes las injusticas laboral diciendo basta a las bajas condiciones del ámbito laboral, levantaron firmas, utilizaron el derecho a huelga y pagaron el precio del despido, la persecución y hasta la desaparición”, continuó recordando Martínez.

Manifestando además, “memoria de todo eso me permite decir de que cuando quisimos ejercer la dignidad humana nos destrataron persiguieron y desaparecieron, no peco de ingenua, sino me dirijo a los partidos de izquierda y sus brazos armados con toda la ideología imperante que, personalmente nunca apoye ni comprendí la violencia, solo diré hasta el último día de vida que aquellos convencidos que tomaron las armas como única opción no merecían desaparecer ni castigar de por vida a la familia que no tienen donde dejarle una flor y a los cientos que murieron en la tortura. Esto no debe suceder nunca más y por ello todos tenemos el deber de defender la democracia y concientizar al prójimo que alcohol no, drogas basta, no maltrato de adultos ni niños, violaciones intrafamiliares, hay que denunciar, no naturalicemos lo que está mal, no defendamos a los corruptos o corruptas, no nos callemos, pidamos una vida digna con alimento, vestido, vivienda, salud, educación y trabajo que son nuestros derechos humanos”.

Reclamos de organizaciones de izquierda

Mientras se desarrollaba el acto, organizaciones de izquierdas y cooperativas mostraron su desacuerdo por la colocación de esta placa en la unidad policial de la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Ante esto muchos participantes mostraron su desacuerdo ante está actitud a la que calificaron de falta de respeto a la memoria de los desaparecidos y fallecidos durante la dictadura militar. Dijeron que desconocen la historia de todas aquellos que padecieron esta brutal represión y que con el descubrimiento de la placa es en homenaje de quienes estuvieron allí encerrados clandestinamente y que esto demuestra que solamente buscan torcer la verdadera historia de lo que realmente sucedió.