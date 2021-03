24 de Marzo de 1976: Sesión especial en el Concejo Deliberante de San Pedro de Jujuy

En el día de hoy se desarrolló una sesión especial por el día de la Memoria y la Verdad en el Concejo Deliberante de San Pedro de Jujuy donde los concejales tomaron la palabra y invitados especiales que contaron sus vivencias.

El presidente del Concejo Deliberante Cristian Aguirre comentó, “en el día de hoy estamos en una sesión especial ya hicieron uso de la palabra todos los invitados que asistieron hoy y todos los años en esta fecha especial donde relatan en primera personas lo sucedido, ya que muchos de ellos lo han vivido también hicieron uso de la palabra algunos concejales y ahora al retomar la sesión vendrán las palabras del ultimo invitado y los concejales que lo deseen y así de esta manera dar por terminada la sección”.

A su vez Aguirre añadió, “la causa de los derechos humanos es algo que se ha trabajado mucho en los colegios y distintas organizaciones de la sociedad civil y eso es importante porque cada acto, cada paso que realizamos, tenemos la obligación moral e institucional los concejales, de llamar a sesión y que conste en un acta los relatos para que no se olviden y permanezcan presente, para así poder construir el futuro y que no vuelva a suceder lo que pasamos los argentinos, en lo que fue la más sangrienta dictadura militar”.

Por otra parte el Concejal Javier Jurado destacó, “tenemos una jornada donde se escuchan a las distintas agrupaciones de derechos humanos y los distintos representantes que luchan por eso, para que esto no ocurra nunca más, en nuestras filas del justicialismo tenemos al doctor Moisés que es un referente y presidente de la comisión de Derechos Humanos, aparte de escuchar a los presos políticos que estuvieron el día de hoy, estamos esperando a Reinaldo que es un historiador y profesor que nos informara lo sucedido, es muy triste para todos los argentinos, en ese entonces no habían derechos que hoy existen”.

Para finalizar Jurado remarcó, “desde mi punto de vista, desde que se asumió en diciembre de 2015, en la provincia se siguen violentando todos los derechos de los jujeños, el Ministerio Público de la Acusación es la creación más sínica que sirve para acarrear a las víctimas y se manifiesta constantemente, como los empleados del ingenio la Esperanza cuando fueron secuestrados, fueron llevados presos y a la cárcel, eso sucedió en el puente San Pedro, también callaron las voces de los gremios docentes, los vecinos en Campo Verde y hace poco sacaron una solicitada donde están todas las multas que sacan a las personas por manifestar, entonces si estamos en democracia por que se violan todos los derechos, sin la democracia no habría representantes públicos electos, en esa oficina anticorrupción se vulneran los derechos y se criminaliza la protesta, porque cada persona que salga a protestar o exigir su derecho se lo multa, eso no debería ocurrir. Este es mi mensaje porque siento el avasallamiento para callar las voces”.

Julio Moisés expresó sus vivencias durante la dictadura militar

Referido al Día de la Memoria, Verdad y Justicia el concejal Julio Moisés remarcó, “en un día como hoy a las 4:30 de la mañana era detenido por las fuerzas armadas a cargo del subteniente Allende de Poss y de aquí me llevaron hacia la 9na y posteriormente me trasladan a San Salvador junto con 3 personas más. Julio Bravo padre del intendente y Corrado, aproximadamente los 3 fuimos detenidos al mismo horario, primero fueron al estudio, luego rodearon toda mi casa, ingresaron por las casas de los vecinos y me detuvieron, de ahí me llevan al estudio y comenzaron a destrozar el techo del mismo en busca de armas”.

Luego prosiguió relatando, “cuando llegamos a Jujuy eran aproximadamente las 11 de la mañana y me trasladan al pabellón 1 y es allí donde estuvimos hasta el mes de octubre que fue cuando se realizó un traslado más grande a la Plata o Buenos Aires, pero a mí me dejan en el Pabellón 1 que, posteriormente al día siguiente me trasladaron al Pabellón 3 de máxima seguridad, ahí estaba el doctor Patriniari, ambos éramos abogados del sindicato del azúcar del ingenio Ledesma, también estaba el doctor Aragón, Guei, Colati y Álvarez. Estuvimos ahí hasta el 23 de diciembre, a las 23:00 de la noche nos sacan abajo, el Mayor nos dijo que íbamos a ser liberados y es en ese día que trasladan a Moisés, Calapeña, Patriniari, donde solamente salimos 2 personas del Departamento de Policía”.

Además agregó, “yo lo que pido es que nunca jamás vuelva un proceso militar a Argentina, que sepamos valorar a lo ocurrido, los 30 mil desaparecidos y gracias a ellos es que hoy vivimos en democracia, hay que consolidar la democracia por que lamentablemente en el gobierno anterior y en la provincia, los derechos humanos no fueron respetado, como ejemplo hay una resolución que dice que es un delito la protesta social, antes cuando los gremios salían a protestar aquí en San Pedro un juez declaro que la protesta social no es delito, actualmente se ha judicializado con penas y multas”.

Para finalizar Moisés realizo una reflexión “aquí en Jujuy se amplió el tribunal de justicia y de 5 jueces se fueron a 9 en los cuales hay 3 jueces que fueron funcionarios o diputados del radicalismo, es decir ellos votan la ampliación y luego es juez del tribunal superior y nadie dijo nada en la provincia, si lo hubiera hecho el peronismo lo hubieran criticado”.