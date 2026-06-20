20 de Junio: Argentina celebra la creación de la Bandera Nacional

Cada 20 de junio, la Argentina conmemora el Día de la Bandera, una de las fechas patrias más importantes del calendario nacional.

La jornada recuerda la creación de la enseña nacional por parte de Manuel Belgrano y coincide con el aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 20 de junio de 1820.

La Bandera argentina fue creada en 1812, en pleno proceso de lucha por la independencia. Belgrano, al mando del Ejército del Norte, decidió adoptar una bandera con los colores celeste y blanco, inspirados en la escarapela nacional, con el propósito de identificar a las tropas patriotas.

El 27 de febrero de 1812, a orillas del Río Paraná, en la actual Rosario, Belgrano hizo izar por primera vez la bandera frente a sus soldados, marcando un hecho trascendental en la historia del país. Años más tarde, en 1816, el Congreso de Tucumán la adoptó oficialmente como símbolo de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Cada año, el Día de la Bandera se celebra con actos oficiales, promesas de lealtad realizadas por alumnos de cuarto grado en todo el país, desfiles y ceremonias cívicas que destacan los valores de la libertad, la unidad y el compromiso con la Nación.

La Bandera argentina representa la identidad, la soberanía y la historia del pueblo argentino. Es el emblema que acompaña los momentos más importantes del país y simboliza el esfuerzo de quienes lucharon por construir una Nación libre e independiente.

En este nuevo aniversario, el homenaje a Manuel Belgrano invita a renovar el respeto por los símbolos patrios y a recordar el legado de uno de los principales protagonistas de la independencia argentina.

Manuel Belgrano su creador

Cada 20 de junio, los argentinos rinden homenaje a Manuel Belgrano, creador de la Bandera Nacional y una de las figuras más trascendentes de la historia del país. La fecha coincide con el aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 20 de junio de 1820, y constituye una oportunidad para recordar su legado de patriotismo, compromiso y servicio a la nación.

Belgrano nació el 3 de junio de 1770 en Buenos Aires. Fue abogado, economista, periodista, militar y uno de los principales protagonistas de la lucha por la independencia. Convencido de que la educación y el trabajo eran pilares fundamentales para el desarrollo del país, dedicó gran parte de su vida a impulsar el progreso de las Provincias Unidas.

En 1812, mientras comandaba el Ejército del Norte, creó la Bandera Argentina con los colores celeste y blanco, inspirados en la escarapela nacional. El primer izamiento tuvo lugar el 27 de febrero de ese año, a orillas del río Paraná, en la actual ciudad de Rosario, como un símbolo de identidad para las tropas patriotas que luchaban por la libertad.

Aunque inicialmente el gobierno de la época no autorizó su uso oficial, la bandera terminó consolidándose como el principal emblema nacional. En 1816, el Congreso de Tucumán la adoptó oficialmente como símbolo de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Más allá de la creación de la bandera, Manuel Belgrano dejó un legado de honestidad, sacrificio y profundo amor por la patria. Destinó premios económicos recibidos por sus victorias militares a la construcción de escuelas, convencido de que la educación era el camino hacia el desarrollo de una nación libre.

Hoy, la Bandera Argentina representa la unidad, la soberanía y la identidad de todos los argentinos. En cada acto escolar, ceremonia oficial o celebración patria, el legado de Manuel Belgrano continúa vigente, recordando los valores de libertad, compromiso y solidaridad que inspiraron el nacimiento de la Nación.

Su bendición en Jujuy

La primera bendición de la Bandera Nacional Argentina tuvo lugar en la ciudad de San Salvador de Jujuy, el 25 de mayo de 1812.

En esa fecha, Manuel Belgrano hizo enarbolar la Bandera en los balcones del antiguo Cabildo de Jujuy, durante los festejos por el segundo aniversario de la Revolución de Mayo.

Antes de la ceremonia, la enseña fue bendecida en la Iglesia Matriz, hoy Catedral Basílica de San Salvador de Jujuy, por el sacerdote Juan Ignacio Gorriti, según la tradición histórica jujeña.

Este acontecimiento convirtió a Jujuy en el lugar donde la Bandera recibió su primera bendición religiosa y donde fue presentada oficialmente al pueblo y al Ejército del Norte, pocos meses después de haber sido izada por primera vez en Rosario el 27 de febrero de 1812.

Es un hecho histórico de gran relevancia para la provincia de Jujuy, que cada 25 de mayo recuerda este episodio con actos cívicos y religiosos en homenaje a la enseña patria y a su creador, Manuel Belgrano.