2° encuentro en Pampa Blanca para reflexionar sobre las violencias

En Pampa Blanca se desarrolló el segundo encuentro prevención y reflexión sobre las violencias, actividad propuesta por la Subcomisaria de Suicidio.

Jornada de sensibilización sobre violencias en Pampa Blanca

La propuesta tuvo como finalidad generar un espacio de reflexión sobre los distintos tipos y situaciones de violencias, con especial atención en la violencia por motivos de género y su impacto en la vida cotidiana. A través de dinámicas participativas, la escucha activa, el reconocimiento del rol de la comunidad en la detección temprana de estas situaciones, el acompañamiento de quienes los atraviesan y la importancia del cuidado colectivo.

Durante el encuentro se destacó la necesidad de construir entornos seguros, y libres de violencias, teniendo en cuenta que la prevención se requiere del compromiso de todos los sectores de la sociedad.

Generar estos espacios permite visibilizar problemáticas muchas veces naturalizadas y brindar herramientas para poder actuar de manera responsable y empática como estrategia de prevención y promoción de la salud mental, que reconoce a la violencia de género como un factor de riesgo que impacta directamente en el bienestar emocional y social de las personas.