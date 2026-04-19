19 de abril: Jujuy celebra 433 años de la fundación de la ciudad

Cada 19 de abril, San Salvador de Jujuy conmemora su fundación, un hecho histórico que marcó el inicio de un proceso complejo de encuentros, tensiones y construcción colectiva.

La ciudad fue fundada en 1593 por Francisco de Argañaraz y Murguía, en un territorio estratégico que ya estaba habitado por pueblos originarios con una fuerte identidad cultural.

Lejos de ser un simple acto administrativo, la fundación de Jujuy implicó disputas territoriales, resistencia indígena y una ubicación clave dentro del circuito colonial que conectaba el Alto Perú con el Virreinato del Río de la Plata. Desde entonces, la ciudad se convirtió en un punto neurálgico para el comercio, la política y la defensa del norte argentino.

A lo largo de los siglos, Jujuy fue escenario de hechos trascendentales para la historia nacional, como el Éxodo Jujeño, símbolo del sacrificio colectivo y la lucha por la independencia. Ese espíritu de resistencia sigue siendo una de las marcas identitarias más fuertes del pueblo jujeño.

Hoy, a más de cuatro siglos de su fundación, la ciudad enfrenta nuevos desafíos: crecimiento urbano, desigualdades sociales y la necesidad de proyectar un desarrollo sostenible que no pierda de vista sus raíces culturales. En este contexto, la conmemoración del 19 de abril no solo invita a recordar el pasado, sino también a reflexionar sobre el presente y el futuro de la provincia.

Las actividades oficiales, culturales y educativas que se desarrollan en esta fecha buscan mantener viva la memoria histórica, al tiempo que promueven el sentido de pertenencia en las nuevas generaciones.

En definitiva, el aniversario de San Salvador de Jujuy no es solo una efeméride, se trata de una oportunidad para repensar el rumbo de una comunidad que, a lo largo de su historia, ha sabido resistir, reinventarse y sostener su identidad.

Las tres fundaciones

La ciudad de San Salvador de Jujuy tuvo tres intentos de fundación antes de su establecimiento definitivo, pero solo la de 1593 logró establecer definitivamente a la ciudad.

La primera fundación (1561): Fue realizada por Juan Pérez de Zurita con el nombre de Nieva. Duró poco tiempo ya que fue destruida por la resistencia de los pueblos originarios.

La Segunda fundación (1575): A cargo de Pedro de Zárate, quien la llamó San Francisco en la Nueva Provincia de Álava. Tampoco prosperó dado que nuevamente fue arrasada.

Tercera y definitiva fundación (1593): Realizada por Francisco de Argañaraz y Murguía. Esta vez la ciudad logró consolidarse y perdurar hasta la actualidad.

La reiteración de fundaciones muestra que el territorio jujeño no fue fácilmente sometido, ya que la fuerte resistencia de los pueblos originarios fue determinante en los fracasos iniciales.