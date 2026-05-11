11 de mayo: Día del Himno Nacional Argentino, símbolo de identidad y memoria colectiva

Cada 11 de mayo se conmemora en todo el país el Día del Himno Nacional Argentino, una de las fechas más significativas del calendario patrio que invita a reflexionar sobre la historia, la identidad y los valores de libertad que dieron origen a la Nación.

La efeméride recuerda la aprobación oficial de la canción patria por parte de la Asamblea del Año XIII, en 1813, en pleno proceso revolucionario. Aquella decisión consolidó una de las expresiones más representativas del sentimiento independentista que comenzaba a gestarse en el entonces territorio del Río de la Plata.

El Himno, cuya letra fue escrita por Vicente López y Planes y musicalizada por Blas Parera, nació bajo el nombre de “Marcha Patriótica”. Su composición reflejaba el clima de época: una fuerte exaltación de la libertad, el rechazo al dominio colonial y el llamado a la unidad de los pueblos.

Un canto que atraviesa generaciones

A lo largo del tiempo, el Himno Nacional fue adoptando su forma actual, con una versión más breve que se interpreta en actos oficiales, escuelas y eventos deportivos. Sin embargo, su esencia permanece intacta: ser un canto que une a los argentinos en momentos trascendentales.

En la provincia de Jujuy, al igual que en todo el país, la fecha se vive con actos escolares, izamientos de la bandera y actividades culturales que ponen en valor los símbolos patrios. En muchos establecimientos educativos, alumnos y docentes reflexionan sobre el significado de sus estrofas y el contexto histórico en el que fue creado.

Identidad, historia y compromiso

El Día del Himno no solo es una conmemoración, sino también una oportunidad para reafirmar el compromiso con los valores fundacionales de la Argentina: la libertad, la soberanía y la construcción colectiva de una sociedad más justa.

En tiempos donde la identidad nacional se redefine constantemente, volver a las raíces a través de símbolos como el Himno permite mantener viva la memoria histórica y fortalecer el sentido de pertenencia.

Así, cada 11 de mayo, las estrofas del Himno Nacional Argentino vuelven a resonar con fuerza, recordando que la historia no es solo pasado, sino también presente y futuro.